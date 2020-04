Les enfants se promènent le premier jour avec moins de 300 morts en un mois | Couverture

Le nombre quotidien de décès dus au coronavirus en Espagne est tombé en dessous de 300, le même jour où les enfants sont revenus dans la rue, comme l’une des premières mesures approuvées par le gouvernement pour faire face à la désescalade.

Le Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires a envoyé ce dimanche au président du gouvernement les “Recommandations de santé pour la stratégie de transition”, un document qui souligne que la réduction maximale du nombre de cas de COVID-19 nécessiterait “de fortes mesures de distanciation sociale “,

En ce sens, les experts n’excluent pas le confinement “total ou partiel” de grands groupes de population pendant de longues périodes afin d’éliminer le virus ou de permettre le développement d’un vaccin dont la mise à disposition pourrait prendre plus de douze mois.

Les recommandations transmises à l’exécutif portent sur quatre domaines: les soins de santé; surveillance épidémiologique; l’identification et le confinement précoce des sources de contagion; et mesures de protection collective.

Bien que l’objectif soit de réduire le nombre de cas à un niveau acceptable par le système de santé, les hôpitaux doivent être prêts à avoir, en cas de besoin, le double du nombre de lits en réanimation qu’ils avaient avant la crise, et à identifier les espaces permettant augmentation «jusqu’à trois fois» de cette capacité.

Si nécessaire, la capacité de l’hôtel ou d’autres installations doivent être autorisées à procéder à cet isolement “supervisé” des cas mineurs lorsqu’il ne peut être payé à domicile.

Tout pour garantir l’assistance à tous les patients et assurer la protection des groupes les plus vulnérables, en minimisant les coûts humains, sociaux et économiques lors de la gestion de l’épidémie.

Pour cela, il est essentiel de renforcer les soins de santé – également dans les soins primaires -, d’augmenter la fourniture d’équipements de protection individuelle et de tests «PCR» pour une surveillance épidémiologique adéquate et d’identifier et de contenir toute nouvelle source de contagion.

Le document indique qu’au fur et à mesure que ces objectifs progressent, des décisions peuvent être prises pour permettre une augmentation progressive de la mobilité et de l’activité professionnelle.

Pour l’instant, ce dimanche a été le premier jour où les enfants de moins de 14 ans ont pu sortir à nouveau dans la rue, accompagnés d’un adulte, pendant une heure, dans un rayon d’un kilomètre de leur domicile et après la indications de distance et d’hygiène.

Malgré les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et alertant de nombreux cas où les mesures ne sont pas respectées, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a assuré que les recommandations du gouvernement “sont généralement respectées”.

Il n’a pas non plus exclu de faire “quelques ajustements” si nécessaire en attendant de voir comment les choses évoluent.

Le directeur du Centre pour les alertes et les urgences sanitaires, Fernando Simón, a demandé une attention particulière dans l’activité entre petits-enfants et grands-parents ou avec des personnes vulnérables et d’être très prudent même lorsque le niveau de transmission est presque indétectable.

Et le même jour où le nombre de personnes décédées est tombé à 288, 90 de moins qu’hier, qui totalisent désormais 23.190, tandis que les nouveaux cas diagnostiqués au cours des dernières 24 heures sont tombés à 1.729 et font un 207.634 au total.

Les décharges continuent d’augmenter, avec 3 024 personnes guéries en 24 heures, pour un total de 98 732, selon les dernières données fournies par le département dirigé par Salvador Illa.

Le ministre lui-même a souligné lors de la conférence de presse offerte après la septième Conférence des présidents des communautés et des villes autonomes, qu’avec la tendance montrée par ces données “nous consolidons le déclin et nous courbons définitivement la courbe”.

De leur côté, les présidents régionaux ont insisté lors de leur rencontre avec Pedro Sánchez pour défendre leurs plans territoriaux respectifs par manque de confiance pour tenter de réactiver l’économie dans chacune des régions.

En ce sens, la quatrième vice-présidente du gouvernement, Teresa Ribera, s’est dite convaincue que la reprise économique progressive ne suppose pas un affaiblissement ou un préjudice pour d’autres aspects de la santé publique, tels que la qualité de l’air due à la pollution.

Il a également évoqué l’importance de récupérer progressivement les espaces urbains, mais en respectant les mesures de distance et d’hygiène recommandées.

Il a cité en exemple les idées qui ont déjà été mises sur la table dans certaines régions d’Italie pour augmenter la largeur des trottoirs et ainsi faciliter l’éloignement des personnes, et la possibilité d’agrandir les zones piétonnes ou les pistes cyclables favoriser la mobilité des citoyens sans avoir à recourir à nouveau à un véhicule privé.