Les entrepôts d’Amazon sont touchés par des cas de coronavirus

(Entreprise .) – Les entrepôts d’Amazon font face à une vague croissante de cas de coronavirus avec au moins 10 installations affectées à ce jour, selon des rapports d’Amazon et des médias américains locaux.

Une personne qui travaille au centre de distribution d’Amazon Staten Island, à New York, a été testée positive pour le nouveau coronavirus, a déclaré mardi soir le géant de la vente au détail à . Business. La personne, qui a été la dernière à travailler physiquement le 11 mars, est en quarantaine et en convalescence, a déclaré Amazon.

Cette affaire est la deuxième à affecter les entrepôts d’Amazon à New York. Il survient une semaine après le premier cas signalé dans une installation d’Amazon aux États-Unis, dans le Queens, NY. La société a également confirmé un cas dans une installation de Joliet, Illinois, mercredi après-midi. D’autres cas positifs ont été signalés dans les installations d’Amazon à Moreno Valley, en Californie; Jacksonville, Floride; Shepherdsville, Kentucky.; Brownstown, Michigan; Oklahoma City, Oklahoma; Katy, Texas; et Wallingford, Connecticut.

Amazon a temporairement fermé certains sites, comme l’emplacement Queens, mais s’est largement abstenu de fermetures massives. L’entreprise a déclaré à . qu’elle prenait «des mesures extrêmes pour assurer la sécurité des employés de notre site. [s]”

Cela comprend la désinfection régulière des poignées de porte, des boutons d’ascenseur, des casiers et des écrans tactiles, a déclaré Amazon, ainsi que des changements de changement et des chaises dans les salles de pause.

La propagation du virus au sein des opérations logistiques massives d’Amazon ne peut qu’aggraver l’anxiété des travailleurs qui ont précédemment déclaré à . Business qu’ils pensaient qu’Amazon devrait faire plus pour protéger les centaines de milliers de ses installations de stockage aux États-Unis. USA

Les cas supplémentaires menacent également d’interrompre les expéditions et de retarder les livraisons, alors même que des millions d’Américains deviennent de plus en plus dépendants du service, car on leur dit de quitter le moins possible leur domicile. La société prévient déjà les visiteurs de son site Web des délais de livraison plus longs et encourage les clients à sélectionner les expéditions sans hâte si leurs besoins ne sont pas urgents.

Un examen par . Business du site Web d’Amazon mercredi matin a montré les dates de livraison pour la mi-avril du papier hygiénique en marque blanche d’Amazon. Des thermomètres numériques, selon le site, pourraient être livrés début mai.

Amazon connaît des pics de demande comparables à l’augmentation des périodes de pointe comme le Black Friday, a déclaré Jay Carney, vice-président senior des affaires mondiales d’Amazon, lors d’une interview avec CNpy Poppy Harlow la semaine dernière. En réponse, l’entreprise augmente ses recrutements.

“Nous augmentons l’emploi de 100 000 personnes de la même manière que nous le faisons pour les périodes saisonnières comme les vacances, lorsque nous avons besoin de travailleurs supplémentaires”, a déclaré Carney.

Avant l’augmentation spectaculaire des cas confirmés aux États-Unis, Amazon représentait un énorme 39% de l’industrie du commerce électronique, selon le cabinet d’études eMarketer. Maintenant, ce nombre pourrait encore augmenter à mesure que les Américains cessent de visiter les magasins physiques.

Cela a accru la pression sur les propres travailleurs d’Amazon, dont certains ont accusé l’entreprise de “mettre en danger de manière téméraire” des employés en ne leur accordant pas de congés payés. Plus tôt cette semaine, les employés des entrepôts de la région de Chicago ont déclaré avoir réussi à demander des congés payés, dans une mise à jour de la politique concernant les travailleurs à temps partiel et temporaires d’Amazon à travers le pays, mais ils éprouvent toujours des difficultés. pour que ce congé soit compté séparément du congé de maladie.

Un employé de l’usine de Staten Island a déclaré à . Business mercredi matin que, malgré la confirmation du cas positif aux médias, Amazon n’avait pas informé les travailleurs sur le site par e-mail, SMS, appeler ou mettre à jour dans l’application pour les employés de l’entreprise, soulignant un manque de transparence interne.

“Je me rends compte que nous sommes tous sur un territoire inexploré, mais oui, j’aurais apprécié de connaître la personne infectée via le département des ressources humaines d’Amazon et non via Reddit ou Vice”, a déclaré le travailleur.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré à . Business: “Nous communiquons verbalement avec les employés lors de réunions en petits groupes socialement distantes.” Le porte-parole n’a pas encore répondu à une question de suivi sur la façon dont l’entreprise a contacté des employés qui ne sont pas encore arrivés pour leur prochain quart de travail.

Les travailleurs avaient précédemment déclaré à . Business que les politiques de distanciation sociale d’Amazon n’étaient pas réalistes dans les entrepôts, où les conditions difficiles dans les casiers obligent les employés à “marcher de côté” lorsqu’ils se croisent.

Rina Cummings, une employée de l’installation de Staten Island, a déclaré à . Business qu’elle ressentait un manque de contrôle sur la situation, affirmant que peu de gens se lavent les mains et que “personne ne vient vraiment demander aux gens s’ils vont bien, s’ils se sentent malades. J’ai l’impression qu’ils ne sont pas aussi proactifs qu’ils devraient l’être. »

Ce mois-ci, Amazon a déclaré que tous les employés mis en quarantaine recevraient un paiement de deux semaines et que les sous-traitants d’Amazon testés positifs pour le virus pourraient demander jusqu’à deux semaines de paiement à un fonds de secours de 25 millions de dollars que le société a établi.

Dans une note interne publiée samedi sur le blog d’entreprise d’Amazon, le directeur Jeff Bezos a déclaré que la société avait passé des commandes de “millions de masques” pour les employés et les sous-traitants.

“Les masques sont encore rares dans le monde et en ce moment, les gouvernements les dirigent vers les installations les plus nécessiteuses, comme les hôpitaux et les cliniques”, a-t-il déclaré. “Lorsque viendra notre tour pour les masques, notre première priorité sera de les mettre entre les mains de nos employés et partenaires qui travaillent à apporter des produits essentiels aux gens.”

Pour l’instant, cela signifie que les employés d’entrepôt et les livreurs d’Amazon restent parmi les plus exposés, travaillant en première ligne de la crise dans l’espoir de gagner un chèque de règlement et de veiller à ce que les ménages puissent continuer à recevoir du savon et papier sur votre porte.

