Les entrepreneurs doivent “s’appuyer sur l’épaule du milliardaire”; il existe un “terreau” pour la létalité de Covid-19 au Mexique: Mesa

En revanche, l’écrivain Fabrizio Mejía a observé que l’intention partisane de la droite avait été effacée.

En cas de Covid-19, il est essentiel que les employeurs s’engagent dans le pays dans lequel ils obtiennent leurs bénéfices et soient solidaires avec leurs employés, selon le journaliste Ana Lilia Pérez et l’écrivain Fabrizio Mejía.

En entrevue pour Aristegui Live, Mejía a commenté que durant cette semaine, le monde a gardé un œil sur les tableaux de contagion, qui sont maintenant près de 600 mille.

“Dans le cas du Mexique, il était remarquable de voir une partie du milieu des affaires a fait don d’hôpitaux, d’argent; il y a eu des appels pour suivre les instructions du ministère de la Santé et en quelque sorte cette intention a été effacée d’un parti politique partisan à droite ou ce que le président appelle «les conservateurs» pour dire «compte mal, voyez comment à la frontière du Mexique avec les États, d’un côté il y a quatre cas et de l’autre 150 ′», a-t-il observé.

Il est un écrivain considéré que l’enfermement a conduit la population à reconnaître que les mesures ont été prises à temps.

“Il y a eu une reconnaissance de l’opinion publique pour dire” oui, oui nous sommes ce pays inégal, nous ne pouvons pas arrêter les choses comme d’autres pays l’ont fait “, et aussi, à ce stade, cela ne serait pas très utile si l’économie s’arrêtait”, a-t-il déclaré. .

Cependant, il a dit que le secteur des entreprises doit cesser de se protéger avec courage face à la pandémie et renvoyer leurs travailleurs les plus vulnérables, tels que les personnes âgées, chez eux avec rémunération.

La journaliste Ana Lilia Pérez a ajouté que l’épidémie mondiale atteint le Mexique au milieu de maladies qui ont été négligées pendant de nombreuses années et qu’ils sont devenus des problèmes de santé publique, qui sont maintenant un terreau puissant pour la létalité de ce virus.

“Des questions comme le problème de diabète, obésité, hypertension, qui figuraient déjà parmi nos problèmes de santé publique multifactoriels, ils sont également le type de maladies associées qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, pourraient compliquer l’état d’une personne qui contracte ce virus », a-t-il noté.

En revanche, le journaliste a commenté que selon les agences de notation et les banques d’investissement, Le Mexique sera confronté à un scénario économique complexe.

Fabrizio Mejía a ajouté que dans le cas du Mexique les entreprises doivent avancer les salaires, les paiements aux fournisseurs et supporter les collections.

“La grande fortune mexicaine devrait être en cela, en plus du don d’hôpitaux à Juchitán (Oaxaca), je pense cette partie de la solidarité des entrepreneurs fait défaut qu’ils peuvent s’appuyer sur l’épaule du milliardaire pour cette crise de l’emploi qui pourrait survenir “, a-t-il déclaré.

Pérez a convenu qu’en cette étape est essentielle pour que le monde des affaires démontre un réel engagement envers le pays d’où ils tirent leurs bénéfices.

“C’est un moment où, au-delà de la solidarité dans les mots, des mesures doivent être prises, et qu’ils ont de vrais engagements comment nous allons mettre ce bateau à flot. “

Il considère que les premières mesures prises par l’administration fédérale pour protéger la population la plus vulnérable sont fondamentales, car une grande partie de la population du pays travaille de manière informelle.

“Il me semble que c’est un moment clé pour mettre de côté les filiae ou les phobies entre les groupes d’entreprises et le gouvernement fédéral, et des actions conjointes sont proposées, mais des actions qui émergent déjà face à ces chiffres si inquiétants qu’elles pourraient être générées dans la contraction économique comme celle que les banques d’investissement ont proposée “, a-t-il dit.

Ce vendredi, le directeur général du FMI, Kristalina Georgieva, a mis en garde contre le risque d’une vague de faillites et de licenciements qui peuvent non seulement compromettre la reprise économique mais aussi nuire au tissu social.

À cet égard, Pérez a mentionné que la pandémie cause des pertes de vies, de richesses et d’emplois, qui peut provoquer des crises très graves dans des pays qui dépendent pratiquement des envois de fonds, comme ceux d’Amérique centrale.

