Les entrepreneurs exigent une plus grande précision des mesures préventives pendant la pandémie

Pour réussir à adopter des mesures préventives contre la pandémie, les organisations professionnelles ont demandé des détails sur les accords, les critères uniformes et le dialogue permanent.

Le Business Coordinating Council et d’autres organisations du secteur privé ont officiellement demandé une série de détails pour l’application de l’accord sur les mesures préventives pour l’atténuation de Covid-19, publié le 24 mars.

Les représentations commerciales ont estimé nécessaire de clarifier la portée de la disposition, afin de déterminer quelles entreprises du secteur privé devraient se préparer à poursuivre leurs activités.

Dans le mémoire, les entrepreneurs ont jugé qu’il était d’une importance vitale combattre Covid-19 médicalement et, en même temps, prendre les précautions nécessaires pour limiter l’impact économique et social.

Ils ont signalé qu’ils avaient soumis à l’autorité une liste des secteurs critiques et des travailleurs essentiels nécessaires maintenir les services et les fonctions dont les Mexicains dépendent quotidiennement et qu’ils doivent être en mesure de fonctionner efficacement pendant la réponse à la pandémie de Covid-19, avec toutes les précautions sanitaires correspondantes.

Ils ont également souligné qu’il est important que ce soit la Fédération qui dicte les règlements applicables pour cette phase 2 et une éventuelle phase 3, et de cette manière garantir la sécurité juridique du fonctionnement de ces secteurs. De cette manière, les critères d’application des trois niveaux de gouvernement peuvent être uniformes afin de garantir leur mise en œuvre effective au niveau national.

En outre, ils ont recommandé de coordonner les efforts afin qu’au niveau fédéral, étatique ou municipal ne te limite pas les horaires ou l’accès aux différentes villes et villages de la République mexicaine sont limités au transport, pour garantir l’approvisionnement en produits et la prestation de services à la population pendant cette pandémie.

Les agences ont demandé Détails d’interprétation en cas de suspension d’activités et sur la définition des groupes sociaux vulnérables.

Ils ont estimé que pour réussir à adopter des mesures préventives qui aident à atténuer et à contrôler les risques pour la santé des travailleurs dus à la propagation de Covid-19, il est essentiel établir un dialogue permanent entre les secteurs public et privé.

Dans l’ensemble, il sera essentiel de s’entendre sur les moyens de protéger l’économie des travailleurs et de leurs familles, en préservant les sources d’emploi et en évitant la fermeture définitive des unités économiques, en particulier des MPME, car si elles n’y parviennent pas un chômage alarmant pourrait avoir des conséquences graves pour l’économie nationale », ont-ils prévenu.