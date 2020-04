Les entrepreneurs rencontrent AMLO; Ils lui présentent un plan pour relancer l’économie

Les chefs d’entreprise ont rencontré López Obrador pour proposer un plan de soutien à l’initiative privée face à la pandémie de Covid-19.

Le président Andrés Manuel López Obrador a reçu un groupe d’hommes d’affaires mexicains au Palais national qui a élaboré un plan de relance économique qui aide à contenir les effets négatifs de la pandémie de Covid-19.

Dirigée par président du Business Coordinating Council (CCE), Carlos Salazar Lomelín, la délégation a été formée par le président de l’Association des banques du Mexique, Luis Niño de Rivera; le président du Mexican Business Council, Antonio Del Valle; et le président de la Confédération des chambres industrielles (Concamin), Francisco Cervantes.

Compte tenu des prévisions de contraction économique attendues pour fin 2020 et des dommages qui résulteront des mesures d’urgence pour le coronavirus telles que fermetures d’entreprises et suspension d’activités non essentiels, les hommes d’affaires promeuvent une stratégie auprès du président López Obrador.

Pour sa part, le président a annoncé que Dimanche prochain, il présentera son plan pour faire face à la crise économique découlant de la pandémie, ainsi que de la chute des prix du pétrole.