Les entreprises balnéaires souffrent de l’absence de vacanciers et craignent que les pertes conduisent à la faillite

Les plages de Pochomil et Masachapa, les plus populaires du Nicaragua, semblent vides en entrant dans les jours les plus visités pendant les vacances de Pâques, et en raison de l’auto-isolement social dû à la pandémie de Covid-19.

Le Nicaragua est le seul pays d’Amérique centrale à ne pas avoir fermé ses frontières ou ordonné l’isolement social, afin de prévenir la propagation de la pandémie. Contrairement à cela, il a favorisé des activités massives dans différents spas.

A Masachapa, par exemple, un tournoi de beach soccer a été organisé, mais uniquement avec les locaux, a expliqué Virgilio Lanuza, organisateur de l’événement.

“Nous n’allions pas le faire à cause du coronavirus, mais les garçons ont dit que nous devrions le faire parce qu’il n’y a personne infecté ici et que ce n’est que parmi nous et que c’est notre plaisir”, a déclaré Lanuza, qui l’organise depuis sept ans. La jeunesse sandiniste de Masachapa a soutenu l’activité, a déclaré Lanuza.

Les entreprises semblent vides et leurs propriétaires s’inquiètent des pertes. LA PRESSE / Jader Flores

Les affaires souffrent

Bien que cette activité soit massive sur la plage, cela ne signifie aucun revenu pour les restaurants et les bars du spa, a déclaré Óscar Sánchez, superviseur de l’hôtel et du restaurant d’été, qui a dû réduire son personnel permanent de 25 à 10 personnes, en cette haute saison. «Il y a deux ans, nous avons dû embaucher temporairement jusqu’à 30 personnes pour assister à des vacances. Maintenant, nous ne pouvons même pas maintenir le salaire de tout le personnel et nous le réduisons », a déclaré Sánchez.

Les commerces ont ouvert à 8h00 du matin dans l’espoir qu’un touriste national descendrait sur les plages, car le touriste étranger a disparu il y a plusieurs semaines.

«Cette situation est regrettable pour le tourisme et la population en général. Personne ne s’attendait à un déclin aussi radical de l’économie. Les habitants qui descendent sur la côte ne peuvent pas être considérés comme des touristes ou des vacanciers. Je ne sais pas comment nous allons le faire car les factures énergétiques, par exemple, continuent d’augmenter et nous n’avons pas de clients “, a rappelé Sánchez.

Le gouvernement encourage des activités pour convaincre les gens de quitter leur domicile. Les seuls qui sont présents sont ses partisans, les autres craignent la contagion. LA PRESSE / Jader Flores

Ericka Gago, une vendeuse d’artisanat de coquillages, a quitté sa maison à 8 heures du matin pour offrir son produit et apporter de la nourriture à ses enfants, mais il était midi et elle n’en avait pas vendu un seul. bracelet. »C’est tapoté, pas un touriste. Je n’ai rien vendu », a-t-il déploré.

Gago, originaire de Pochomil, vend également des œufs de Paslama ou de tortue avec du manioc sur la côte, mais dit que lorsqu’elle a vu qu’elle ne vendait rien, elle a décidé de ne vendre que des colliers. “Dans la nourriture, vous investissez et vous perdez même, au moins dans le collier que vous n’avez pas vendu, mais vous n’avez pas perdu non plus”, a expliqué la vendeuse. De la même manière, les vendeurs de raspa maison regrettent le manque de touristes sur les plages.

Avec espoir

Blanca Iris Larios, commis d’un kiosque à El Faro de Masachapa, a déclaré qu’elle espérait vendre d’ici la fin de l’après-midi aujourd’hui et samedi et dimanche. “Les gens viennent toujours vendredi après-midi”, a-t-il dit.

Masachapa a l’air désolé. Les propriétaires d’entreprise espèrent que les gens viendront le week-end. LA PRESSE / Jader Flores

Larios a déclaré que l’administrateur du bar du kiosque était son père, Roberto Larios, secrétaire politique du Front sandiniste à Masachapa. Les autres qui regrettent la situation sont les musiciens qui jouent de table en table comme Luvian Jiménez et Carlos Masis, qui ont voyagé de Managua depuis mardi à Masachapa et Pochomil pour offrir leurs chansons, mais jusqu’à présent, ils n’ont réalisé aucun profit.

“Nous sommes venus d’El Salvador Allende parce qu’il a été giflé, mais ici, nous ne sommes sortis que pour de la nourriture”, a déclaré Masis tristement. Au cours des années précédentes, ils ont facturé six pièces pour 500 cordobas et maintenant la pièce est tombée à 50 cordobas et les clients en demandent toujours un gratuitement.

La population a pris les mesures données par l’Organisation mondiale de la santé et a préféré rester chez elle avec des piscines artificielles ou en plastique.