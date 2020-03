Les entreprises de télécommunications créent des initiatives pour rester connectés – Telemundo Miami (51)

En réponse à la situation du coronavirus dans le pays, les entreprises de télécommunications mettent en œuvre des initiatives pour accueillir leurs consommateurs, afin d’aider la communauté à rester connectée pendant cette période.

Des entreprises comme Comcast, AT&T, T-mobile, Sprint et Verizon ont décidé de créer des programmes d’aide pour leurs utilisateurs, afin d’atténuer en quelque sorte les effets des changements que beaucoup ont dû faire en réponse à la pandémie.

Dave Watson, PDG de Comcast Cable Communications, a déclaré: “En ces temps extraordinaires, il est vital que le plus de personnes possible restent connectées à Internet pour étudier, travailler et pour des raisons de santé personnelles.”

Comcast en réponse à la situation, a décidé de fournir une connexion gratuite à l’ensemble du pays via ses points d’accès WiFi Xfinity, ainsi que des données illimitées et des options de paiement flexibles. T-Mobile fournira également des données illimitées à ses clients, en plus de données supplémentaires pour les utilisateurs de points d’accès. De même, AT&T et Verizon ont décidé de suspendre la suspension des services pour non-paiement et de renoncer aux frais de retard.

Ces initiatives de données illimitées, options de paiement flexibles, points d’accès Internet gratuits, entre autres, seront mises en œuvre au cours des 60 prochains jours. Les entreprises espèrent que ces programmes aideront à répondre et à faciliter les changements dans la communauté pendant cette période.

Comcast est la société mère de NBC Universal et Telemundo.

