les entreprises réduisent la qualité pour éviter l’effondrement du réseau – . Miami (51)

La pandémie COVID-19 teste la résilience des réseaux face à une demande accrue, et les utilisateurs espèrent seulement que la connexion durera et qu’ils pourront continuer à trouver un peu de distraction et un moyen de contact avec la famille et les amis sur Internet, mais aussi des canaux d’information dont les cybercriminels ou les bulldozers tentent de profiter.

MAINTENIR LA QUALITÉ DE SERVICE

Les opérateurs de télécommunications ont déjà signalé une augmentation de la demande de connectivité et, bien que pour le moment cela ne provoque pas de congestion dans les réseaux, la Commission européenne et l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ont commencé à surveiller le trafic chaque État membre soit en mesure de répondre à d’éventuels problèmes de capacité.

Le travail à distance, les cours en ligne pour les étudiants ou la consommation audiovisuelle ont accru la pression sur les réseaux, c’est pourquoi la Commission et l’ORECE ont demandé aux plateformes de téléchargement continu de proposer une définition standard plutôt que haute définition.

Netflix, Amazon Prime et YouTube ont repris le gant et ont annoncé qu’ils réduiraient le débit binaire pour éviter la congestion du réseau, faisant de leur mieux pour que la qualité de service à leurs clients ne soit pas compromise.

“La situation nécessite une surveillance mais n’affecte pas le bon fonctionnement des systèmes et des services, en particulier ceux liés à la santé”, a déclaré à Efe une porte-parole de l’Agence européenne pour la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). Il a précisé qu ‘”il n’y a pas de baisse d’activité des services en ligne en raison de problèmes de congestion du réseau”.

Comme il l’a dit, les opérateurs font déjà de leur mieux pour augmenter la capacité des réseaux et s’assurer qu’il n’y a pas de perturbations notables.

L’association européenne des grands opérateurs de télécommunications, ETNO, veille non seulement à garantir une “connectivité forte pour tous et des services d’urgence robustes”, mais également à fournir à ses clients une connexion de données étendue, illimitée voire gratuite, dans ces circonstances exceptionnelles.

L’organisation qui regroupe Telefónica, Orange, KPN ou T-Mobile indique qu’elle propose également des offres de divertissement aux utilisateurs, des solutions telles que des vidéoconférences ou des services cloud pour les entreprises ou des plateformes d’enseignement électroniques pour les étudiants qui ne peuvent pas aller en classe. .

“Nous avons une situation dans laquelle les réseaux mobiles et Internet subissent un test de résistance. Cela attirera probablement l’attention sur l’importance de passer aux réseaux 5G de manière inclusive et efficace, et à long terme vers la 6G”, a déclaré l’Efe à Efe. Représentant auprès de l’UE du géant technologique chinois Huawei, Abraham Liu.

ALERTE AU CYBER CRIME

L’Office européen de police a spécifiquement averti les citoyens durant cette crise de faire plus attention à l’utilisation d’Internet pour éviter les escroqueries ou les délits.

Europol recommande de changer le mot de passe par défaut fourni avec le routeur, d’installer un antivirus sur tous les appareils connectés à Internet, de vérifier les autorisations des applications ou de choisir des mots de passe forts et différents pour les e-mails et les réseaux sociaux.

Il recommande également de faire une sauvegarde des données et d’installer des mises à jour logicielles, de mettre une épingle ou un code biométrique sur le mobile ou de vérifier la confidentialité sur les réseaux sociaux.

Pour éviter les escroqueries liées aux achats en ligne, elle conseille de s’adresser à des vendeurs de confiance ou hautement qualifiés, en utilisant des cartes de crédit, en réfléchissant à deux fois avant d’acheter si une offre “sonne trop bien” ou en vérifiant de temps en temps le compte bancaire d’activité suspecte.

“Les acteurs malveillants exploitent activement ces nouvelles circonstances difficiles pour cibler les travailleurs à distance, les entreprises et les individus”, avertissent Europol, la Commission européenne, l’ENISA et l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT-EU) des institutions communautaires.

Le porte-parole de l’ENISA a assuré à Efe que les infrastructures critiques et les services en ligne ne sont plus vulnérables en raison de COVID-19 ou d’un trafic réseau excessif, mais a admis avoir constaté “une augmentation de la cybercriminalité”.

Les cybercriminels “profitent du besoin naturel des citoyens d’obtenir plus d’informations ou d’acheter des produits ou des services sur Internet” et préparent des attaques adaptées avec des techniques de vol d’identité ou de détournement de données, a-t-il déclaré.

“Vous devez vous méfier des courriels de personnes que vous ne connaissez pas, surtout s’ils demandent à ouvrir des liens ou des fichiers, ceux qui donnent un sentiment d’urgence ou ceux envoyés par des connaissances mais qui demandent des choses inhabituelles”, recommandent-ils de l’ENISA.

COVID-19: BOUILLON DE CULTURE POUR LA DÉSINFORMATION

Une crise sanitaire est un terrain fertile pour les diffuseurs de canulars, une pratique que l’Union européenne a combattue ces dernières années face à l’essor des réseaux sociaux ou des médias numériques.

Un rapport du Service européen pour l’action extérieure révèle une légère augmentation de la désinformation sur le coronavirus, un problème que les médias russes véhiculent quotidiennement dans ses actualités, selon le groupe de travail communautaire spécialisé dans la désinformation désinformation (StratCom), qui depuis 22 Janvier a enregistré au moins 110 cas de désinformation liés à la pandémie.

“Ces messages sont caractéristiques de la stratégie bien établie du Kremlin consistant à utiliser la désinformation pour amplifier les divisions, répandre la méfiance et le chaos, et exacerber les situations de crise et les problèmes d’intérêt public”, indique l’étude.

“Nous sommes conscients de l’augmentation des fausses informations sur l’épidémie de COVID-19 qui apparaissent dans le débat public. Nous craignons que certains de ces messages ne causent des dommages, tels que de fausses affirmations selon lesquelles l’eau de Javel peut guérir le virus”, a-t-il déclaré à Efe. un porte-parole de la communauté.

Il a également averti que ces canulars pouvaient être utilisés pour abuser de la situation dans un but lucratif, par exemple en augmentant le prix du savon qui tue les germes.

Pour éviter ces dommages, les autorités européennes sont en contact avec des plateformes telles que Facebook, Twitter, Google ou Microsoft, prêtes à contrer les informations fausses ou trompeuses sur le virus.

