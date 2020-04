Les envois de fonds des États-Unis vers le Mexique pourraient chuter en raison de la pandémie de Covid-19: Banorte

Les économistes mettent en garde contre les effets possibles sur les groupes moins protégés par le travail et qui pourraient être suspendus du travail sans droit à payer.

Les économistes de Banorte préviennent que les risques d’une baisse des envois de fonds ont augmenté, car l’économie de ce pays (et du monde) a été fortement impacté par le coronavirus, une situation qui risque d’affecter des groupes encore plus vulnérables qui bénéficient d’une protection du travail moins importante et qui pourraient être suspendus du travail sans droit à rémunération.

Les indicateurs de Banco de México (Banxico) indiquent que les revenus des envois de fonds des familles au Mexique s’élevaient à deux mille 694,2 millions de dollars en février dernier, ce qui signifie une croissance annuelle de 10,5%, un taux plus élevé que l’avance annuelle de 5,2% en janvier.

Au cours des deux premiers mois de l’année, les transferts de devises ont totalisé cinq mille 277 millions de dollars, une augmentation de 7,83%.

La banque centrale a déclaré que le rebond des expéditions en dollars en février s’explique par un dynamisme accru du nombre d’opérations, qui représentaient un total de 8,4 millions, soit une progression de 7,2% au taux annuel, le plus haut niveau depuis septembre. l’année dernière.

Cette force est positive compte tenu de la détérioration des conditions d’emploi des migrants non natifs aux États-Unis, qui ont été touchés en raison du déclenchement de la pandémie.

Le montant moyen des expéditions est resté relativement inchangé par rapport à janvier, ce qui a donné 320,55 $, une augmentation de 3,0% par an. (Ntx)