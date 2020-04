Les États-Unis approuvent un test de salive pour diagnostiquer COVID-19 – . Miami (51)

WASHINGTON – Des chercheurs de l’Université Rutgers ont reçu le feu vert du gouvernement des États-Unis pour les premiers tests de salive pour aider à diagnostiquer COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, une nouvelle approche qui pourrait aider à élargir les options de test et réduire le risque d’infection chez les agents de santé.

La Food and Drug Administration a autorisé le test en vertu de ses pouvoirs d’urgence pour approuver rapidement de nouveaux tests et thérapies pour lutter contre l’épidémie, a annoncé lundi l’Université du New Jersey. Dans un premier temps, la méthode sera disponible dans les hôpitaux et cliniques affiliés à l’école. L’annonce est intervenue à un moment où de nombreuses communautés à travers le pays ont encore du mal à localiser et à contenir le coronavirus.

Le système actuel de détection de COVID-19 oblige le professionnel de la santé à retirer un échantillon du nez ou de la gorge du patient. Pour réduire le risque d’infection, de nombreux hôpitaux et cliniques demandent à leur personnel de jeter les gants et les masques après avoir été autour d’une personne infectée ou d’une personne qui a peut-être contracté le virus. Et de nombreuses institutions manquent de fournitures de base comme des gants, des masques et des tampons.

Avec le nouveau test de salive, les patients reçoivent un tube en plastique dans lequel ils doivent cracher plusieurs fois. Ils retournent ensuite le tube à l’agent de santé pour traitement dans un laboratoire.

“Cela évite aux professionnels de la santé d’avoir à affronter une personne asymptomatique”, a déclaré Andrew Brooks, directeur du laboratoire Rutgers qui a développé le test.

Un expert en maladies infectieuses qui n’était pas impliqué dans le nouveau test, a déclaré que cela aiderait à surmonter l’inconfort et les difficultés pour le patient à prélever un échantillon sur écouvillon.

Rutgers a testé l’exactitude de sa méthode en prélevant des échantillons de salive et d’écouvillon sur 60 patients. Dans 100% des cas, les deux résultats coïncidaient.

L’Université a développé la méthode avec des kits de collecte de salive de Spectrum Solutions, une société de l’Utah qui fournit des appareils similaires pour les tests d’ascendance basés sur l’ADN. Le laboratoire de Rutgers peut traiter 10 000 échantillons par jour, a déclaré Brooks.

