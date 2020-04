Les États-Unis comptent plus de 200 000 cas de coronavirus. Et les transporteurs qui ne se sentent pas malades sont à l’origine de la propagation

Combien recevrez-vous pour l’assurance-chômage aux États-Unis? 3:08

(.) – Le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis Il a augmenté de plus de 14 000 mercredi en seulement quelques heures lorsque le nombre de morts a dépassé les 4 400.

Depuis mercredi après-midi, plus de 203 000 personnes aux États-Unis ont été infectées et au moins 4 473 sont décédées.

Maintenant, plus de données révèlent que les personnes sans symptômes sont à l’origine de la propagation, ce qui incite les hauts fonctionnaires à reconsidérer si le grand public devrait porter des masques.

De nouvelles données d’Islande montrent que 50% des personnes testées positives ont déclaré qu’elles étaient asymptomatiques.

Aux États-Unis, environ 25% des porteurs de coronavirus ne présentent aucun symptôme, selon le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

“Les informations que nous avons maintenant confirmées indiquent qu’un nombre important de personnes infectées restent en fait asymptomatiques. Cela peut aller jusqu’à 25% », a déclaré le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield à NPR.

Pour éviter une nouvelle propagation, le principal expert américain des maladies infectieuses Il dit que les responsables de la santé reconsidèrent les directives sur les masques faciaux.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré qu’il “pencherait pour” recommander au grand public de porter des masques “si nous n’avons pas le problème de retirer les masques des travailleurs de la santé qui en ont besoin”.

“Nous n’y sommes pas encore, mais je pense que nous sommes sur le point d’atteindre une certaine détermination”, a déclaré Fauci.

Si les responsables fédéraux recommandent l’utilisation généralisée des masques faciaux, ce serait un changement radical par rapport aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et du CDC, qui ont déclaré que les masques faciaux ne devraient être portés que par les professionnels de la santé, ceux qui ils sont malades et ceux qui soignent quelqu’un sont malades.

“Il n’y a aucune preuve spécifique suggérant que l’utilisation de masques par la majeure partie de la population présente un avantage potentiel”, a déclaré lundi le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS.

“En fait, il y a des preuves qui suggèrent le contraire en abusant de mettre un masque correctement ou de l’ajuster correctement.”

3 conseils pour bien utiliser un masque

Le chirurgien américain Dr Jerome Adams a toujours conseillé au public de ne pas porter de masques, affirmant qu’ils peuvent causer plus de mal que de bien.

Mais cette semaine, suite à de nouvelles informations sur la propagation asymptomatique du virus, cette directive publique pourrait changer, selon Adams. Il a ensuite offert plusieurs conseils sur la façon d’utiliser correctement les masques.

«Si vous allez porter un couvre-visage, essayez de ne pas toucher votre visage. Soyez très prudent pour vous assurer de ne pas toucher votre visage “, a déclaré Adams à l’émission” Today “de NBC mercredi.

Adams a dit que les gens se touchent souvent le visage pour ajuster les masques, augmentant ainsi le risque d’infection.

“Non. 2: Si vous devez porter un masque facial, conservez les masques N95 pour les professionnels de la santé qui en ont besoin “, a déclaré Adams. Les respirateurs N95 doivent être correctement ajustés pour garantir qu’il n’y a pas d’espace ouvert et utilisés de manière inappropriée par des personnes sans formation médicale.

“Non. 3: L’utilisation d’un couvre-visage ne signifie pas que vous n’avez pas à pratiquer la distanciation sociale », a-t-il déclaré.

“La chose la plus importante que vous puissiez faire en ce moment est de rester à la maison. Nous ne voulons pas que les gens se sentent “OK, je me couvre le visage, alors maintenant, ça va.”

Un argument important contre l’utilisation généralisée des masques est que les agents de santé n’en ont pas assez.

“Nous avons une pénurie mondiale massive”, a déclaré Ryan. «À l’heure actuelle, les personnes les plus à risque de contracter ce virus sont les agents de santé de première ligne qui sont exposés au virus chaque seconde chaque jour. L’idée qu’ils n’ont pas de masque est horrible. »

Dans de nombreuses villes, les médecins et les infirmières tombent malades ou meurent de coronavirus. C’est doublement tragique, car moins de travailleurs de la santé peuvent s’occuper des gens.

Cela étant, certaines personnes fabriquent leurs propres masques. JOANN Fabrics and Craft Stores a publié un didacticiel vidéo sur la fabrication de masques faciaux.

Le sommet de la pandémie de coronavirus reste à venir

Les responsables de la Maison Blanche prédisent que plus de 100 000 personnes pourraient mourir du coronavirus, et que si le public applique parfaitement les directives de l’éloignement social.

À la mi-avril, alors que le virus devrait frapper le pays le plus durement, jusqu’à 2 000 Américains pourraient mourir chaque jour, selon un modèle cité par la Maison Blanche.

Les responsables de la santé indiquent que les mesures visant à endiguer la propagation du virus sont le seul espoir de maintenir le nombre de morts par milliers plutôt que par millions.

Si les Américains ne respectent pas les lignes directrices en matière de distanciation sociale, au pire, jusqu’à 2,2 millions de personnes pourraient mourir, a déclaré la Dre Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus à la Maison Blanche.

Plus de deux douzaines d’États ont émis des ordonnances de séjour à domicile, et le gouvernement fédéral a prolongé les lignes directrices pour l’éloignement social jusqu’au 30 avril.

Birx dit qu’il n’y a pas de moyen facile de réparer la pandémie de coronavirus. C’est au public d’aider à stopper la propagation.

“Il n’y a pas de solution miracle”, a-t-il noté. «Il n’y a pas de vaccin ni de thérapie magique. Ce ne sont que des comportements. Chacun de nos comportements se traduit par quelque chose qui change le cours de cette pandémie virale au cours des 30 prochains jours. “

Les preuves montrent que la distance sociale aide

Environ 80% de la population américaine Il est désormais contraint de rester à la maison, selon un décompte . basé sur divers ordres d’État, de comté et de ville.

Certains disent que cela ne suffit pas et appellent à la mise en place d’une ordonnance nationale de mise à l’abri, d’autant plus que le virus mortel est deux fois plus contagieux que la grippe.

Mais mercredi, le vice-président Mike Pence a déclaré qu’il ne pensait pas qu’un ordre national soit nécessaire.

“Il est encourageant de constater qu’au cours des 15 derniers jours, les habitants des États qui ont une faible pénétration de l’épidémie de coronavirus appliquent toujours les directives pour l’ensemble du pays”, a-t-il déclaré.

Les responsables de la santé soulignent que les efforts de distanciation sociale semblent porter leurs fruits, notamment dans le comté de King, dans l’État de Washington, le premier épicentre du coronavirus du pays.

“Nous constatons une réduction des contacts interpersonnels, qui s’est progressivement améliorée et nous a amenés à un point où nous avons un impact très positif”, a déclaré le Dr Jeff Duchin, responsable de la santé publique à Seattle et Comté de King.

À New York, une analyse . montre que l’augmentation moyenne quotidienne des cas au cours de la dernière semaine était de 17%, une baisse significative par rapport à 58% pour la période de sept jours précédente.

Une étude à grande échelle a révélé que les interventions précoces, telles que la distanciation sociale et les restrictions sévères à la circulation des personnes, ont sauvé des dizaines de milliers de vies à travers l’Europe.

Les scientifiques de l’Imperial College de Londres ont étudié les interventions dans 11 pays européens et ont conclu qu ‘”ensemble, ils ont eu un impact substantiel sur la transmission”.

Les chercheurs estiment qu’au 31 mars, “les interventions dans les 11 pays ont évité 59 000 décès”.

Jacqueline Howard, Allie Malloy, Joe Sutton, Dave Alsup et Jason Hoffman de . ont contribué à ce rapport.

.