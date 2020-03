Les États-Unis et le Mexique coordonnent leur plan visant à limiter les voyages à travers la frontière en raison du coronavirus

Conséquences de la fermeture de la frontière américaine et le Canada 2:37

(CNN) – Les États-Unis et le Mexique coordonnent un plan visant à restreindre les déplacements non essentiels à travers la frontière, a confirmé jeudi soir le département d’État.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo et le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard ont discuté de ces plans lors d’un appel jeudi, selon une lecture du porte-parole du département d’État Morgan Ortagus.

“Le secrétaire d’État Michael R. Pompeo s’est entretenu aujourd’hui avec le secrétaire aux relations extérieures du Mexique, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, au sujet de la coordination d’un plan visant à restreindre les voyages non essentiels à travers notre frontière commune en réponse à la pandémie de convoitises -19 », a déclaré Ortagus.

“Les deux dirigeants ont discuté de l’importance de créer une stratégie uniforme en Amérique du Nord afin de réduire les risques pour la santé publique de nos communautés et de relever plus efficacement les défis croissants ensemble”, a-t-il ajouté. “Ils ont également discuté des moyens de réduire l’impact négatif de la crise du Covid-19 sur l’économie et de donner la priorité à la poursuite des échanges transfrontaliers essentiels.”

Pompeo a déclaré sur Twitter qu’il avait “travaillé en étroite collaboration” avec son homologue mexicain “sur les restrictions de voyage qui équilibrent la protection de nos citoyens contre toute nouvelle transmission de # COVID19”.

Le plan signifiera que les États-Unis continueront de voyager à travers ses frontières nord et sud en raison de la pandémie de coronavirus. Le président Donald Trump a annoncé mercredi que les États-Unis et le Canada ont convenu de suspendre les voyages non essentiels entre les pays en raison de la pandémie.

«Nous allons, d’un commun accord, fermer temporairement notre frontière nord avec le Canada au trafic non essentiel. Le commerce ne sera pas affecté. Des détails plus tard! », A écrit Trump sur Twitter. La mesure était un accord mutuel entre EE. USA et le Canada, après la décision des deux pays de limiter certains voyages internationaux.

Plus tôt jeudi, le Département d’État a également averti les citoyens américains de ne pas voyager à l’étranger en raison de la pandémie, émettant le plus haut niveau d’avertissement de voyage possible.

L’avis Tier 4: Ne pas voyager “conseille aux citoyens américains d’éviter tous les voyages internationaux en raison de l’impact mondial de covid-19”.

Le Département d’État a exhorté les Américains “dans les pays où des options de sortie commerciale restent disponibles” à “organiser un retour immédiat aux États-Unis, à moins qu’ils ne soient prêts à rester à l’étranger pour une durée indéterminée”.

Alors que la Chine n’a pas signalé de nouvelles infections transmises localement pour la première fois jeudi, la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement aux États-Unis. Les cas de coronavirus dans le pays ont augmenté de plus de 40% en seulement 24 heures pour atteindre plus de 13 000.

