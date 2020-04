Les États-Unis ne pourront pas rouvrir leur économie le 1er mai – . Miami (51)

WASHINGTON- Les États-Unis ne pourront pas rouvrir complètement leur économie le 1er mai, date fixée par la Maison Blanche, a averti ce vendredi le directeur général de la santé publique du gouvernement américain, Jerome Adams.

Dans une interview accordée au réseau Fox, Adams a assuré que la “majorité du pays” ne pourrait pas revenir à la normale le 1er mai, malgré le fait que certains membres de l’administration jugent nécessaire de réactiver le pays à cette date.

“La plupart du pays ne pourra pas (rouvrir) pour être honnête avec vous, bien que certaines parties le pourront”, a déclaré Adams.

L’officiel a fait valoir que certaines parties des États-Unis qui ont été moins touchées par la pandémie pourraient progressivement s’ouvrir à mesure que des tests sont effectués pour détecter dans quelles zones il existe un danger de propagation du coronavirus.

“C’est ainsi que nous allons rouvrir le pays: d’un endroit à l’autre, petit à petit, sur la base des données”, a déclaré Adams.

Le président américain Donald Trump a été optimiste quant à la relance de l’économie et, jusqu’à récemment, il voulait que le pays revienne à la normale le 12 avril, dimanche de Pâques, bien qu’il ait accepté plus tard qu’il faudrait attendre au moins jusqu’au 1er mai.

Malgré les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le président a déclaré qu’il ne porterait pas de masque.

Afin de reprendre l’activité économique le 1er mai, le président a créé un groupe de travail avec cet objectif spécifique.

Ce vendredi, lors d’une conférence de presse, Trump a demandé à attendre de voir le développement du virus dans les semaines à venir et a promis qu’il écouterait “très attentivement” ses conseillers sur les questions de santé publique, bien qu’il ait à nouveau souligné les avantages économiques de la fin avec la rupture économique dès que possible.

“Je vais devoir prendre une décision, et je demande seulement à Dieu de prendre la bonne décision. Mais je dirais sans aucun doute, que c’est la décision la plus importante que j’ai eu à prendre”, a-t-il admis.

Au sein du gouvernement américain, il y a des désaccords entre les responsables de la santé, qui demandent de prolonger la quarantaine, et les conseillers économiques, comme le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui a assuré cette semaine qu’il était “absolument” possible de relancer l’économie le 1er mai.

Trump a le pouvoir et l’influence pour établir des normes fédérales sur les coronavirus; Mais les gouverneurs de chaque État sont finalement ceux qui décident si les Américains quittent leurs maisons et retournent au travail.

Au total, 42 des 50 États du pays, en plus de Porto Rico et du district de Columbia, ont publié des décrets pour obliger leurs citoyens à rester chez eux, ce qui signifie qu’environ 95% de la population américaine (environ 316 millions personnes) sont détenus.

Les États-Unis ont enregistré plus de 490 000 infections, tandis que plus de 18 000 personnes sont mortes du virus, un tiers à New York, épicentre de la pandémie, selon les dernières données de l’Université Johns Hopkins.

