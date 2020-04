Les États-Unis «pourraient subir une mauvaise chute» si les traitements contre les coronavirus ne fonctionnent pas – .

Le Dr Anthony Fauci dit que l’Amérique “pourrait subir une mauvaise chute” si les traitements contre les coronavirus ne fonctionnent pas.

Plusieurs médicaments et thérapies sont actuellement en cours d’essais cliniques, certains d’entre eux étant prometteurs contre COVID-19. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires.

De nombreux vaccins sont également en préparation, mais ils ne seront pas prêts pour l’inoculation de masse avant l’année prochaine.

Le nouveau coronavirus n’a pas de traitement, mais les médecins du monde entier ont testé toutes sortes de médicaments pour tuer le virus. Il suffirait qu’un seul soit efficace contre le virus pour nous repousser jusqu’à l’arrivée d’un vaccin. Si un médicament peut empêcher le virus de se répliquer ou réduire la réponse immunitaire et les complications qui découlent de COVID-19, la maladie serait beaucoup plus facile à gérer, surtout dans les cas graves.

Cependant, les essais cliniques ne sont pas encore terminés, et certains ont fourni des résultats qui ne sont pas trop rassurants. Si les chercheurs ne trouvent pas rapidement un traitement efficace, les États-Unis «pourraient subir une mauvaise chute», selon le Dr Anthony Fauci.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a fait ces remarques lors d’une interview avec The Economic Club of Washington, DC, CNBC reports.

COVID-19 ne “va pas disparaître de la planète”, a déclaré Fauci, expliquant que des experts étudient actuellement les épidémies dans les pays sud-africains, qui entrent maintenant dans leurs saisons plus froides.

“Dans mon esprit, il est inévitable que nous ayons un retour du virus, ou peut-être même qu’il ne soit jamais parti”, a déclaré Fauci. La nouvelle menace de coronavirus ne devrait pas disparaître au cours de l’été.

Fauci fait écho aux remarques du directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, qui a prévenu il y a quelques jours que la deuxième vague du virus pourrait être encore pire que la première car l’hiver ramènera également la grippe.

“Il est possible que l’agression du virus sur notre nation l’hiver prochain soit en fait encore plus difficile que celle que nous venons de traverser”, a déclaré Redfield au Washington Post. “Et quand j’ai dit cela aux autres, ils ont en quelque sorte remis la tête en arrière, ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Nous allons avoir l’épidémie de grippe et l’épidémie de coronavirus en même temps. “

Ces remarques ont bouleversé le président Trump à l’époque, qui a appelé Redfield à clarifier sa position lors de la réunion d’information du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche mercredi dernier. Redfield a déclaré qu’il avait été cité avec précision dans The Post, mais a ajouté qu’il n’avait pas utilisé le mot «pire». “J’ai dit que ça allait être plus difficile et potentiellement compliqué”, avait-il ajouté à l’époque. Redfield n’a fait aucune mention des médicaments contre les coronavirus.

Fauci, quant à lui, a déclaré qu’il était «prudemment optimiste» que les chercheurs pourraient développer un vaccin, mais a ajouté que rien n’est jamais «une garantie».

Il y a des développements prometteurs en ce qui concerne les médicaments et les vaccins, mais il y a encore beaucoup de recherches à faire. Plusieurs vaccins ont pu empêcher le COVID-19 lors d’essais sur des singes, et les médecins mènent toujours des essais sur plusieurs médicaments, dont l’hydroxychloroquine et le remdesivir. Certains résultats sur ces deux thérapies sont revenus négatifs, mais l’espoir n’est pas entièrement perdu. En plus de cela, les scientifiques explorent également des thérapies plasmatiques qui se sont avérées très efficaces, ainsi que l’utilisation de cellules souches contre le nouveau virus.

Fauci a également averti que les États ne devraient pas rouvrir prématurément, et que cela pourrait entraîner «un rebond pour nous ramener dans le même bateau que celui dans lequel nous étions il y a quelques semaines». Il a rappelé aux gens que le virus est «hautement transmissible» et que «tout le monde est à risque, contrairement à certaines infections».

