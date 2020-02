Les États-Unis rapatrient leurs citoyens du navire de croisière en quarantaine au Japon | La société

Les États-Unis ont procédé lundi au rapatriement de quelque 380 citoyens de leur pays et de leurs proches qui étaient en quarantaine à bord d’un navire de croisière dans le port japonais de Yokohama, et dans lequel il reste environ 3000 autres personnes, dont des membres d’équipage et des passagers.

En plus des citoyens américains rapatriés, 44 autres qui étaient au Diamond Princess et testés positifs pour le nouveau coronavirus resteront dans des hôpitaux au Japon où ils ont été hospitalisés, selon les médias locaux.