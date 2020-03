Les États-Unis refusent de libérer sous caution le Mexicain García Luna – . Miami (51)

NEW YORK – Le parquet fédéral du district oriental de New York s’est opposé ce lundi à la libération sous caution de 2 millions de dollars de l’ancien chef de la sécurité du Mexique, Genaro García Luna, comme l’avait demandé le détenu le 25 mars.

Le gouvernement américain a réitéré dans son argumentation initiale, depuis l’arrestation de García Luna en décembre, que le Mexicain pouvait s’échapper pour éviter une possible peine de prison à vie, il n’y a donc aucune garantie qu’il reviendra devant le tribunal pour être jugé pour trafic de drogue.

“Il n’y a aucune condition ni combinaison de conditions qui garantissent raisonnablement la comparution future de l’accusé devant le juge Brian Cogan” qui présidera le procès, dont la date n’a pas encore été fixée, selon le document soumis aujourd’hui à la cour fédérale.

L’avocat César de Castro, défenseur de García Luna, a présenté la semaine dernière à son client une troisième proposition de caution de 2 millions de dollars, soutenue par dix garants et quatre propriétés, ainsi qu’une autre propriété de l’accusé, évaluée à 1,2 million de dollars.

Dans la proposition, il a été soutenu que l’accusé est exposé à la mort en attrapant le virus pour ses problèmes respiratoires.

Cependant, le bureau du procureur général a assuré au juge Cogan qu’il s’agissait d’une proposition “inacceptable” pour garantir sa comparution continue et qu’il devrait être maintenu en prison.

La confusion est venue après que leurs noms aient disparu du registre des personnes détenues par les Marshall américains.

Il souligne que depuis que García Luna a présenté sa proposition de mise en liberté sous caution, deux des garants ont informé le gouvernement qu’ils n’étaient pas disposés à signer.

La défense de García Luna, accusé de trois chefs d’accusation de complot en vue de faire du trafic de cocaïne aux États-Unis et d’un autre pour faux témoignage, dont il a plaidé non coupable, avait soumis à deux reprises une proposition au tribunal dans laquelle il offrait une caution de 1 $ millions qui a été approuvé par dix garants, en plus de l’imposition d’un dispositif de surveillance électronique.

La proposition d’obligations d’un million de dollars a cependant été rejetée à deux reprises par le tribunal.

La Big Apple est devenue l’épicentre des infections dans le pays et est la métropole la plus infectée par COVID-19.

Le bureau du procureur a réitéré à maintes reprises le risque de fuite que l’accusé représente et a de nouveau rassuré dans le document présenté à la cour que la force des preuves du gouvernement a augmenté qu’il témoignera de leur relation avec le cartel de Sinaloa.

“De nombreux témoins ayant coopéré, dont certains anciens membres du cartel de Sinaloa, devraient témoigner sur les millions de dollars de pots-de-vin qu’ils ont versés à l’accusé en échange de la protection de ses activités de trafic de drogue”, indique le document juridique.

En ce qui concerne son risque possible de contagion avec le virus, le parquet a indiqué au tribunal que jusqu’au 27 mars, il n’y avait qu’un seul cas confirmé de coronavirus dans le centre de détention métropolitain où se trouve García Luna et que l’établissement était en quarantaine.

Le gouverneur du Texas a émis un ordre exécutif forçant tout voyageur de NY, NJ, CT et de la Nouvelle-Orléans à être mis en quarantaine pendant 14 jours.

Aussi que García Luna a accès à l’eau chaude et au savon dans sa cellule et que le Département des prisons a imposé des mesures dans la prison pour limiter la propagation du virus, ce qui inclut la suspension des visites pendant 30 jours, y compris celle des avocats. et le transfert des prisonniers.

Réalisation également du test pour les nouveaux entrants en prison.

García Luna a été arrêté en décembre à Dallas, au Texas, et accusé de trafic de drogue et d’avoir accepté des pots-de-vin de Joaquín Guzmán “El Chapo”, chef du cartel de Sinaloa, pour lui permettre d’opérer sans impunité dans le pays.

Entre 2001 et 2005, l’accusé a dirigé l’Agence fédérale d’enquête (AFI) du Mexique (créée en 2001 sous la présidence de Vicente Fox, qui l’a nommé à ce poste) et a ensuite été secrétaire de la Sécurité publique.

.