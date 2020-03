Les États-Unis se préparent à une pandémie de coronavirus qui pourrait durer jusqu’à 18 mois et “inclure plusieurs vagues de maladies”

Trump étend ses ressources pour lutter contre COVID-19 10:04

(CNN) – Près de deux mois après le premier cas de coronavirus aux États-Unis, le gouvernement fédéral se prépare à une pandémie qui pourrait durer jusqu’à 18 mois ou plus et “inclure plusieurs vagues”, selon un rapport obtenu par CNN.

Bien que le document ne dise pas que l’administration Trump pense que la pandémie durera aussi longtemps, il indique que les responsables doivent prendre un délai plus long pour assurer la préparation.

Les hôpitaux ont déjà tiré la sonnette d’alarme car les stocks s’épuisent rapidement, tandis que l’épidémie dans le pays ne montre aucun signe de ralentissement: en seulement 24 heures, les cas ont grimpé en flèche de plus de 40%.

Le gouvernement a annoncé cette semaine qu’il aiderait à compenser les éventuelles pénuries de fournitures médicales et à déployer deux navires-hôpitaux pour renforcer la capacité médicale.

Près de 9 000 Américains ont été testés positifs pour le virus. Au moins 149 sont morts.

“Je le vois, en un sens, comme étant président en temps de guerre”, a déclaré Donald Trump lors d’une conférence de presse mercredi. “Parce que c’est ce que nous combattons. La situation ici est très difficile. “

Pour freiner la propagation du virus, les gouverneurs du pays ont pris des mesures cette semaine, prenant des mesures drastiques telles que la fermeture des écoles, obligeant les bars et les restaurants à ne proposer que des plats à emporter et interdisant les rassemblements de masse.

Certains dirigeants locaux en Californie, dont le maire de San Francisco, London Breed, qui a été le premier à appliquer ces mesures, ont demandé à leurs résidents de “se réfugier à leur place” et de ne quitter la maison que pour l’essentiel.

Environ 10 millions d’habitants sont sous cet ordre. Le comté de Solano, le dernier à rejoindre d’autres comtés de la région de la baie pour faire respecter l’ordre, a dit à ses habitants de rester sur place jusqu’au 7 avril.

“Nous prenons cette crise sanitaire au sérieux et essayons de protéger notre communauté tout en garantissant le fonctionnement des parties essentielles de notre comté et en essayant d’atténuer l’énorme fardeau des travailleurs et des entreprises”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Dre Bela Matyas, agente de santé publique du comté de Solano.

Mais dans de nombreuses communautés américaines, ce fardeau s’est avéré énorme, et certains hôpitaux disent qu’ils n’ont plus d’équipement que pour quelques jours.

Masques de couture à la main

Dans le sud-ouest de la Géorgie, les hôpitaux n’ont plus de masques pour trois jours, a déclaré à CNN Scott Steiner, président de Phoebe Putney Health Systems.

“Nous n’avons plus de fournitures depuis cinq mois, maintenant six mois, en moins d’une semaine”, a-t-il déclaré. “Cela rend les choses difficiles pour nous.”

Pour que les fournitures durent plus longtemps, Steiner a déclaré que les membres de son personnel fabriquaient des masques à la main et les cousaient.

“Nous utilisons du tissu chirurgical, et c’est notre prototype”, a-t-il déclaré. «Nous en avons fabriqué environ 3 000. Nous pensons que nous pouvons en faire 200 000. Cela prendra quelques semaines, mais nous devons le faire parce que nous ne savons pas quand la prochaine expédition arrivera. »

Des histoires similaires viennent du reste du pays, à propos de ce type de fournitures maison.

«Il ne nous restait qu’une demi-journée en équipement de protection individuelle», a déclaré le Dr Amy Compton-Phillips, directrice clinique et vice-présidente exécutive de Providence St. Joseph Health, un réseau de plus de 50 hôpitaux. “Nous avons désespérément fouillé sous les pierres, essayant de trouver l’équipement dont nous avons besoin.”

Dans l’ensemble, dit-il, ces hôpitaux utilisent souvent ensemble 250 000 masques par an. En trois mois de cette année, un seul hôpital a utilisé le même montant.

“L’augmentation de la demande a largement dépassé l’offre”, a expliqué Compton-Phillips. Les hôpitaux ont donc recours à la fabrication de leur propre équipement.

«Nous allons lancer un défi de 100 millions de masques avec des instructions sur la façon de fabriquer les masques et de les concevoir pour que vous puissiez les fabriquer à la maison. Parce que quelque chose doit être fait. Et nous savons que la chaîne d’approvisionnement mondiale est soumise à d’énormes pressions “, a-t-il ajouté.

Mesures étatiques contre la pénurie

Dans le comté de King, où l’une des premières flambées aux États-Unis a été enregistrée, les autorités ont annoncé mercredi avoir installé un hôpital temporaire sur un terrain de football.

Le champ donnerait au comté 200 lits médicaux supplémentaires. Les autorités sanitaires estiment que 3 000 lits supplémentaires sont nécessaires dans le comté.

“La situation évolue rapidement et nécessite une action rapide et décisive”, a indiqué un communiqué de presse de la ville de Shoreline, dans l’État de Washington. “Le comté agit pour réagir au besoin croissant de lits d’hôpitaux dans la région (et) est en train d’installer des tentes et d’autres infrastructures pour se préparer.”

Dans le Maryland, les autorités sanitaires intensifient leurs efforts pour augmenter leurs lits d’au moins 6 000.

“Nous sommes préoccupés par des problèmes tels que les lits d’hôpitaux, la capacité, l’équipement de protection individuelle et les respirateurs, et tout ça”, a déclaré mercredi le gouverneur du Maryland, Larry Hogan. “Tous les gouverneurs prennent les mesures nécessaires pour sauver la vie des gens dans leurs États, des actions sans précédent que nous prenons.”

À New York, le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré que le virus atteindrait un pic dans 45 jours et a demandé 110 000 lits supplémentaires.

“Tout le monde parle d’aplanir la courbe”, a-t-il déclaré plus tôt cette semaine à Chris Cuomo de CNN. “Je ne vois pas de courbe. Je vois une vague. Et la vague va frapper le système de santé et … ce sera un tsunami. “

L’État possède déjà 3 000 respirateurs, mais Cuomo dit que ce n’est pas suffisant.

Michael Dowling, président et chef de la direction de Northwell Health, a été choisi par le gouverneur de New York pour diriger une équipe d’urgence afin d’augmenter la capacité hospitalière. Il a dit qu’il voulait acheter jusqu’à 500 respirateurs artificiels, ce qui peut coûter entre 20 000 $ et 40 000 $ par machine.

Pendant ce temps, face à une demande abrupte, les fabricants de respirateurs affirment que la demande est difficile à satisfaire.

“C’est plus que ce que nous pouvons actuellement fabriquer”, a déclaré Kathrin Elsner, chef d’équipe pour les respirateurs MarCom chez Hamilton Medical Inc. Elsner a déclaré que la société avait déjà reçu des centaines de commandes et de demandes au cours des dernières semaines.

Pendant ce temps, les plus petits hôpitaux ruraux d’Amérique, qui dans de nombreux cas n’ont pas plus de 25 lits et un seul ventilateur, peuvent être contraints de transférer des patients vers de plus grandes installations s’ils constatent une augmentation soudaine des cas.

“Ce sont les États-Unis ruraux”, a déclaré Alan Morgan, directeur exécutif de la National Association for Rural Health. «Il y a une proportion élevée de personnes âgées à faible revenu ayant des besoins de santé élevés. Par conséquent, s’il y avait une épidémie dans une communauté rurale, la situation empirerait rapidement. “

Nous ne savons toujours pas grand-chose sur le virus

Malgré les prévisions sur l’évolution de la situation au cours des prochains mois aux États-Unis, dans le système de santé et dans le monde, un haut responsable américain de la santé. USA dit qu’il y a encore beaucoup d’inconnues.

“Il évolue”, a déclaré mercredi soir à CNN le Dr Anthony Fauci des National Institutes of Health. “Il évolue, nous en savons de plus en plus chaque jour.”

Ces derniers jours, les autorités ont souligné le rôle que les jeunes peuvent jouer dans l’ampleur et la rapidité de la propagation du virus et ont exhorté les jeunes à suivre les avertissements et à les prendre au sérieux.

“Vous avez la responsabilité, la responsabilité sociale, de protéger les personnes vulnérables”, a déclaré Fauci. “Et ils se conformeront, curieusement, s’ils ne se laissent pas infecter, car ils doivent s’assurer qu’ils ne transmettent pas l’infection à quelqu’un qui pourrait l’affecter davantage”.

Des études récentes et une épidémie dans le Massachusetts indiquent que les personnes infectées asymptomatiques peuvent contribuer à propager le virus plus qu’on ne le pensait auparavant.

“Il se pourrait que parmi la génération de la génération Y, notre plus grande génération, notre future génération, qui nous fera avancer dans les décennies à venir, il y ait un nombre disproportionné d’infections dans ce groupe”, selon le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse. au coronavirus de la Maison Blanche.

“Je reviens donc à cette génération … non seulement en leur demandant de prêter attention à ce qui est dans le guide, mais aussi de s’assurer que chacun de vous se protège”, a-t-il déclaré. “Il ne peut pas y avoir de réunions qui continuent d’avoir lieu à travers le pays avec des personnes sans emploi qui se socialisent en grands groupes et propagent le virus … Vous pouvez le transmettre à quelqu’un qui a un problème de santé que nous ne connaissons pas et qui a de graves conséquences.”

(Avec des informations de Mark Morales, Sarah Moon et Athena Jones)

.