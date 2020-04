Les étudiants en médecine mettent leurs épaules à l’arrière | En vedette

Ils ne sont pas en première ligne du front contre COVID-19 et ne peuvent pas avoir de contact avec des personnes infectées, mais les étudiants en médecine de sixième année mobilisés dans cette crise sanitaire aident à soigner les proches, à la recherche du schéma épidémiologique du virus. ou sur les téléphones d’urgence.

Beaucoup plus de mains de futurs médecins ont été levées pour répondre à l’appel du ministère de la Santé et des ministères, mais à l’heure actuelle, seulement une cinquantaine ont été embauchées dans des hôpitaux pour “des travaux non médicaux”, a-t-il souligné lors d’un entretien avec Efe. Alba Lordán, étudiante à l’Université autonome de Barcelone.

Elle, avec sept autres collègues de la même faculté, a été embauchée à l’hôpital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelone) pour informer les proches de leur évolution, des résultats des tests et même de la mort.

C’est “un coup de réalité”, explique Lordán, qui les aide à apprendre un sujet qui n’est pas dans les livres: “la communication, la gestion des émotions, essayer de transmettre l’empathie tout en donnant toutes les informations techniques”.

Vous avez déjà dû faire face à la mauvaise nouvelle de la mort d’un être cher. “Très dur, très compliqué”, explique cette future pédiatre si elle approuve le MIR et obtient la note.

Elle travaille sept heures par jour et six jours par semaine et perçoit un salaire brut de 2500 euros par mois, beaucoup plus élevé que les autres étudiants en médecine mais qui, selon elle, n’est pas tant dû au travail qu’elle fait mais au risque accru de contagion. Il doit se trouver au même étage que les malades et en contact direct avec le personnel de santé qui prend soin d’eux.

Laura López, étudiante à l’Université Rey Juan Carlos, travaille à l’hôpital Virgen de la Salud de Tolède depuis le 25 mars, qui n’a pas de mots pour décrire l’expérience “inimaginable” qu’elle vit.

Bien que leur contrat leur interdise de soigner les patients, ils se sentent très utiles de l’arrière et sont reconnaissants d’avoir l’opportunité de collaborer “un peu avant que cela ne se termine”.

Ce que Laura López fait avec d’autres étudiants, c’est de recueillir des données épidémiologiques sur les personnes infectées à l’hôpital, de recueillir des informations sur le diagnostic, les symptômes dont ils ont souffert, qu’ils aient été ou non en USI et le traitement qu’ils ont reçu.

Toutes ces informations qui, du fait de leurs connaissances, peuvent être interprétées, sont envoyées aux épidémiologistes afin qu’ils puissent mener des études sur le comportement de ce pathogène, pour lesquelles il existe encore de nombreuses réponses sans réponse.

Il consacre sept heures par jour, du lundi au vendredi, à cette tâche d’encadrement pour laquelle il touche un salaire d’environ 1 300 euros brut par mois.

Elle a toujours aimé les spécialités chirurgicales mais maintenant elle n’exclut pas la possibilité de médecine préventive et de santé publique. “Je ne sais pas si la situation pandémique y est pour quelque chose”, dit-il.

María Fernández, qui étudie à l’Université autonome de Madrid et a rejoint l’hôpital de La Paz il y a quelques jours, effectue une tâche similaire à celle de Laura Sánchez, un travail qui ajoute de la valeur car sans ces références “vous ne pouvez rien savoir du virus “

Ce qui nous intéresse maintenant, c’est “d’analyser le maximum de données dans le minimum de temps”, souligne cette étudiante de sixième année qui, après avoir vécu cette expérience, réaffirme sa vocation de médecin de famille ou d’urgence.

Il travaille également sur une étude visant à détecter le stress aigu causé par cette urgence sanitaire parmi le personnel hospitalier, un test qui sera répété dans six mois, explique-t-il, pour analyser le stress post-traumatique.

Guillem Martín, qui veut être anesthésiste, fréquente le numéro de téléphone d’urgence 061 en Catalogne depuis trois semaines et classe les cas en fonction de la gravité des appelants, qui sont généralement bénins, mais il n’est pas autorisé à répondre à des questions de diagnostic. ni sur le médicament.

Tous les appels qu’ils reçoivent ne sont pas liés au coronavirus et, selon cet étudiant de l’Université autonome de Barcelone, il y a ceux qui leur demandent s’ils peuvent se déplacer avec le statut d’alarme actuel ou s’ils sont autorisés à déménager dans une autre maison qu’ils ont .

Martín, qui travaille maintenant 24 heures par semaine, pense que, bien qu’en raison de ses connaissances, il pourrait aider davantage dans un centre hospitalier, il se sent “très bien et utile” pour pouvoir donner un coup de main dans cette catastrophe: “Je le ferais gratuitement, beaucoup nous le ferions. ” ç

Alice Lopez