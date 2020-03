Les exigences d’une action radicale mondiale contre le coronavirus alors que le sommet virtuel du G20 se termine par de vagues promesses

«Seule la réinitialisation la plus radicale, semblable à une refonte de l’économie internationale après la guerre mondiale, nous permettra de reconstruire l’économie internationale d’une manière qui nous permettra de lutter contre les futures pandémies.»

Par Jake Johnson, rédacteur – Common Dreams

Les dirigeants des plus grandes économies du monde ont exprimé leur confiance après un sommet virtuel du G20 jeudi qu’ils “surmonteront” la pandémie mondiale de coronavirus, mais les critiques ont déclaré que des déclarations optimistes et de vagues promesses ne feraient rien pour endiguer l’épidémie en l’absence de mesures immédiates, coordonnées et action de balayage.

“Les dirigeants mondiaux semblent nier l’ampleur de la crise”, a déclaré Nick Dearden, directeur du groupe de plaidoyer Global Justice Now basé au Royaume-Uni, dans un communiqué à la suite de la vidéoconférence d’urgence, qui était présidée par l’Arabie saoudite.

«Même dans le meilleur des cas, dans lequel la crise humanitaire est contenue, l’économie mondiale ne peut pas revenir au statu quo ante.»

—Nick Dearden, Global Justice Now

«Leur désespoir de revenir au« business as usual »est totalement irréaliste», a déclaré Dearden. «Seule la réinitialisation la plus radicale, semblable à une refonte de l’économie internationale après la guerre mondiale, nous permettra de reconstruire l’économie internationale d’une manière qui nous permettra de lutter contre les pandémies futures, sans parler des plus grands défis à long terme auxquels nous sommes confrontés. , le changement climatique et les inégalités mondiales ».

Dans une déclaration conjointe (pdf) après le sommet, les dirigeants du G20 ont déclaré qu’ils étaient déterminés à «présenter un front uni contre cette menace commune», alors même que les dirigeants de pays membres comme le président américain Donald Trump et le président brésilien Jair Bolsonaro continuent de minimiser les meurtriers. pandémie de virus et exhorter leurs citoyens à retourner au travail contre l’avis d’experts en santé publique.

Juste après la fin de l’événement, l’Université Johns Hopkins a annoncé qu’il y avait maintenant plus d’un demi-million de cas confirmés de coronavirus dans le monde.

Les pays du G20 se sont engagés à coordonner la recherche médicale et à injecter 5 000 milliards de dollars dans l’économie mondiale «dans le cadre d’une politique budgétaire, de mesures économiques et de systèmes de garantie ciblés pour contrer les impacts sociaux, économiques et financiers de la pandémie».

Mais «ce n’est pas le moment de simplement jeter de l’argent sur les moteurs mêmes de l’inégalité et de la vulnérabilité de notre système économique que COVID-19 a si profondément exposés», a écrit Chema Vera, directrice générale d’Oxfam International, dans un article Medium après la réunion virtuelle du monde. dirigeants.

«Bien sûr, chaque gouvernement, institution et personne doit jouer son rôle», a écrit Vera. “Mais – comme nous sommes tous vraiment impliqués dans tout cela ensemble – nous avons besoin de ceux qui ont les épaules les plus larges pour supporter la plupart des coûts. Le G20, en tant que groupe des pays les plus riches, peut apporter des milliards de dollars en soutien aux pays en développement. Les personnes et les sociétés les plus riches, grâce à une fiscalité plus élevée, peuvent aider à payer pour cela. »

Faisant écho à Vera, Dearden a déclaré que “même dans le meilleur des cas, dans lequel la crise humanitaire est contenue, l’économie mondiale ne peut pas revenir au statu quo ante.”

«Les discussions sur les« partenariats avec le secteur privé »sont complètement hors de propos», a déclaré Dearden. «Seule une intervention à très grande échelle sur les marchés, une annulation de la dette et une réforme financière sans précédent et un renforcement massif du secteur public dans le monde peuvent restaurer l’emploi, sans parler de traiter le double problème des inégalités et du changement climatique qui présente des menaces existentielles pour la société mondiale . “

Global Justice Now a appelé les dirigeants du G20 à s’engager à respecter les exigences suivantes:

Financement d’urgence: Un ensemble d’urgence coordonné important pour aider les pays à faible revenu et vulnérables à faire face à la crise en renforçant les capacités du secteur public, le bien-être d’urgence et la protection des emplois. Le dépistage et le traitement de toutes les personnes touchées par COVID-19 doivent être fournis gratuitement à ceux qui en ont besoin et l’Organisation mondiale de la santé a besoin d’un énorme coup de pouce financier;

Collaboration en matière de vaccins: Convenir d’une collaboration internationale pour un vaccin Covid-19, qui ne sera breveté par aucune société ou pays, et sera distribué gratuitement à tous ceux qui en ont besoin dans tous les pays, à commencer par les plus à risque;

Stimulation verte mondiale: Engagement à soutenir un plan de relance mondial massif visant à soutenir les industries vertes, plutôt que des renflouements inconditionnels aux combustibles fossiles, à l’aviation et à d’autres industries polluantes, et avec un accent particulier sur la construction de systèmes de santé publics;

Réforme financière: Initier un processus de réforme financière structurelle, y compris un accord sur une action contre l’évasion fiscale, l’annulation de la dette des pays à haut risque de surendettement et des modifications des règles commerciales pour renforcer la résilience aux urgences sanitaires.

“Certes, le G20 a promis” tout ce qu’il faudra “”, a déclaré Dearden, “mais ils sous-estiment actuellement la taille de cette promesse.”