L’économie espagnole connaîtra une croissance de 1,6% en 2020 et de 1,5% en 2021, selon le consensus économique de PwC, préparé depuis 1999 par le consultant sur la base de l’avis d’un panel de plus de 400 experts, Managers et hommes d’affaires espagnols.

Cependant, ces estimations n’incluent pas l’impact possible que la crise actuelle des coronavirus pourrait avoir sur l’économie, puisque la réception des réponses a été fermée le jeudi 20 février.