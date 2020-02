Les experts du Populaire exposent cette semaine au juge son rapport sur la banque | Économie

Les experts affectés par la Banque d’Espagne à la cause qui enquête sur les deux dernières équipes de direction de la Banque populaire riposteront devant le juge tout au long de cette semaine les détails du rapport, connu au printemps dernier, dans lequel ils ont exclu que l’entité était irréalisable en l’extension de 2016.

Selon le calendrier géré par le juge José Luis Calama, les deux experts, Santiago Ruiz-Clavijo et Pablo Hernández, présenteront à partir de ce lundi et vendredi les conclusions de leur travail, de plus de 400 pages, dans lesquelles ils ont cependant apprécié, , certains doutes sur le traitement comptable et la qualité des évaluations bancaires.