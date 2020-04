Les exportateurs sont confrontés à un grand “tsunami” mondial. “S’il n’y a pas de restaurants ouverts, à qui allez-vous exporter du poisson?”, Déclare APEN

Les exportations du Nicaragua souffrent déjà des effets de la pandémie de Covid-19. Le secteur nicaraguayen est dans l’incertitude et craint que le resserrement du confinement chez les principaux partenaires commerciaux, qui ont déjà fermé des bars, des restaurants et des cafés, nuise aux prix des produits nicaraguayens sur les marchés internationaux.

Guillermo Jacoby, président de l’Association des producteurs et exportateurs du Nicaragua (APEN), souligne qu’il est très prématuré de connaître l’impact économique que le coronavirus aura sur les expéditions, mais il indique que les producteurs sont extrêmement préoccupés par ce qui peut arriver.

“Nous avons vu deux choses se produire, premièrement, il y a un problème général dans la logistique en termes d’arriérés et nous voyons une tendance à la baisse des matières premières en raison de la consommation mondiale, qui est également en baisse”, détaille Jacoby.

En 2019, le Nicaragua a exporté l’équivalent de 2 777,86 millions de dollars de produits, 161 millions de dollars de plus qu’en 2018, mais cette année, les perspectives sont très décourageantes pour les exportateurs nicaraguayens, même si les frontières pour le transit des marchandises en le monde n’est pas fermé.

Les exportateurs craignent que l’expérience de la récession de 2009 ne se répète avec la crise mondiale actuelle. Cette année-là, les prix internationaux ont fortement chuté. Selon les statistiques de l’Export Processing Center (Cetrex), les prix de tous les produits ont chuté de 9,9% par rapport à 2008, lorsque la crise financière mondiale a éclaté.

Au cours de cette récession, les produits les plus touchés avec une baisse de prix étaient: le fromage, avec une baisse de 70%, qui est passé de 6,6 $ le kilogramme à 2 dollars.

Un autre produit était le homard et les crevettes avec une contraction de 30 pour cent. Le homard est passé de 35 $ à 24 $ le kilogramme et les crevettes de 5,5 $ à 3,8 $ le kilogramme.

Les craintes actuelles sont plus grandes si l’on tient compte du fait que le secteur a déjà souffert l’année dernière de prix bas. En 2018, au milieu d’une crise socio-politique dans le pays, les prix ont en général baissé de 8%, les produits les plus touchés étant le sucre et le café.

José Ángel Buitrago, président de la Nicaraguan Coffee Exporters Association (Excan) estime que maintenant que le virus est devenu incontrôlable, la consommation des grandes économies est déjà en baisse et c’est maintenant que le Nicaragua ressentira les ravages sur ses produits qu’il vend a l’extérieur.

“Aux États-Unis, en Europe, en Asie, les bars, restaurants, cafés ont fermé et cela a un effet immédiat sur la consommation, et donc sur les exportations, par exemple, dans le cas du café, il n’est vendu que dans les supermarchés, réduit la demande de café dans le monde », explique Buitrago.

En 2018, le prix du café a chuté de 10%, passant de 3,5 à 3,1 dollars le kilogramme. Puis en 2019, il a continué de baisser et est passé de 3,1 à 2,7 dollars le kilogramme. Et maintenant, dans ce contexte, Buitrago souligne que les producteurs sont concernés.

Le grand doute des exportateurs

Maintenant, combien les prix pourraient-ils baisser à cause du coronavirus? Telle est la question que se posent les producteurs et les exportateurs, qui voient un panorama incertain.

“Par exemple, l’économie chinoise, malgré le fait qu’elle ait commencé à réactiver son économie, il s’avère qu’elle n’a pas non plus d’ordre mondial, car si en ce moment le monde est arrêté et en récession, alors toutes les économies vont demander moins de produits, alors évidemment il y aura une affectation due au manque de demande et quand il n’y a pas de demande les prix baissent », souligne Jacoby.

C’est le cas, par exemple, de l’or, qui avait été placé à la tête des exportations nicaraguayennes, mais à cette époque les principaux extracteurs ont arrêté leurs machines dans le pays.

“N’oubliez pas que le secteur aurifère a connu un rebond atypique, depuis que Caliber Mining a annoncé la fermeture de ses opérations dans deux mines. Vous constaterez donc une baisse des exportations d’or, par exemple, mais il existe également d’autres produits qui font baisser les prix.” comme le sucre, la viande, les fruits de mer, le poisson, pourquoi?; faute de consommation, s’il n’y a pas de restaurants ouverts, à qui allez-vous exporter du poisson? », dit-il.

Les principaux partenaires

Entre janvier et décembre 2019, les exportations ont été effectuées vers 98 destinations. Parmi ceux-ci, selon Cetrex, les États-Unis ont capturé 45% des exportations totales sous le régime traditionnel, à l’exclusion du secteur des zones franches.

Et en ce moment, l’économie américaine a été durement touchée, car c’est là que la plupart des cas d’infections à coronavirus sont signalés dans le monde.

Il est suivi par El Salvador, qui a facturé 289,61 millions de dollars l’année dernière. Au moment où ce pays est en quarantaine et bien que les frontières du commerce restent ouvertes, les producteurs s’attendent à une baisse de la demande.

Le Costa Rica est la troisième destination qui génère le plus de devises étrangères pour le pays. L’an dernier, elle a acheté l’équivalent de 132,01 millions de dollars de produits. Le marché costaricien en ce moment a également été fortement affecté par la pandémie.

Tout cela indique que les exportations nicaraguayennes, l’un des piliers économiques qui étaient toujours à flot malgré les bas prix, sont désormais menacées.

L’Organisation mondiale de la santé a admis qu’elle ne sait pas quand la crise sanitaire prendra fin et le Fonds monétaire international a déjà prévenu que cette récession sera pire qu’en 2009.