Les faiblesses du système de santé vénézuélien au milieu de la pandémie de coronavirus

Venezuela et coronavirus: le pays est-il prêt pour l’épidémie? 2:47

(CNN espagnol) – C’était un scénario prévisible pour le Venezuela.

Le souci de l’impact de l’arrivée du coronavirus fait coïncider les experts sur un point précis: le système de santé vénézuélien, public et privé, assumera la pandémie à un moment de vulnérabilité.

Ce vendredi, le gouvernement vénézuélien a confirmé les 2 premiers cas de la maladie, qui jusqu’à la deuxième semaine de mars ont provoqué plus de 145 000 infections et au moins 5 000 décès dans le monde.

Pénurie prolongée

Les problèmes dans les centres de santé vénézuéliens sont multiples: pénurie de médicaments et de fournitures médicales, défaillance des services d’eau et d’électricité et, dans certaines institutions, manque de personnel médical qualifié.

En 2019, un rapport sur le Venezuela par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a cité “des carences de 60 à 100% en médicaments essentiels dans quatre des principales villes du Venezuela, y compris Caracas”.

Les carences sont les conséquences de l’impact que l’effondrement économique vénézuélien qui a commencé en 2013 et se poursuit dans le présent a eu sur le secteur de la santé.

Venezuela, victime de “persécutions”

Malgré le scénario, Chavismo insiste sur le fait qu’il a la capacité de faire face à la pandémie.

“Le Venezuela compte des professionnels de premier ordre, des épidémiologistes (…) et des centres de santé”, a déclaré Nicolás Maduro lors de sa déclaration d’urgence sanitaire permanente, la veille de la confirmation par son gouvernement des premiers cas de coronavirus.

“Nous avons décidé de rendre 46 hôpitaux publics disponibles dans tout le pays qui mèneront le processus de soins contre les coronavirus”, a-t-il déclaré, réitérant que son gouvernement travaille en coordination avec l’Organisation mondiale de la santé.

Le gouvernement vénézuélien a reconnu qu’il avait des difficultés à acquérir du matériel médical, mais l’attribue à une “persécution” en raison des sanctions économiques que les États-Unis ont imposées au pays des Caraïbes.

Une pandémie qui menace les patients et les médecins

“La gestion de l’épidémie n’est pas facile”, a expliqué à CNN la Dre María Eugenia Landaeta, chef du service d’épidémiologie du CHU de Caracas.

Landaeta considère que le manque de fournitures compromet le traitement des patients éventuels, mais également les conditions de travail du personnel.

«Je suis préoccupé par le manque de protection du personnel médical. Nous devons protéger le personnel de santé car si le peu que nous avons tombe malade, ce sera plus difficile “, a expliqué le médecin.

Le respect des mesures de prévention pourrait compenser l’effondrement du fragile système de santé. “L’idéal serait d’avoir un certain nombre de cas qui arrivent peu à peu et non dans une avalanche”, a-t-il expliqué.

“Le meilleur scénario serait que les gens soient conscients de ne pas sortir dans les lieux publics, de participer à des campagnes. Cela empêcherait qu’il y ait un grand nombre de cas simultanément », a-t-il expliqué.

Landaeta a critiqué la décision du gouvernement de demander à la population de porter des masques chirurgicaux pour être “une ressource qui devrait être réservée aux personnes malades et au personnel médical”.

Le spécialiste approuve en revanche la restriction des rassemblements publics.

Indicateurs inquiétants

Beaucoup de Vénézuéliens sont dans une situation vulnérable.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a averti fin février qu’un tiers de la population du pays, ou 1 citoyen sur 3, n’avait pas un accès suffisant à la nourriture.

L’estimation atteint 9,3 millions de personnes.

Cette étude de l’ONU, basée sur une enquête auprès de 8 375 Vénézuéliens, a également révélé que 25% des ménages n’ont pas accès à l’eau potable et que 4 familles sur 10 subissent des interruptions quotidiennes du service d’électricité.

La structure existe, mais les entrées manquent

La spécialiste de la nutrition publique et des affaires humanitaires, Susana Raffalli, estime que le Venezuela dispose de l’infrastructure et du personnel qualifié pour faire face à la crise.

Mais la principale pierre d’achoppement est la fourniture d’intrants.

“Nous avons la bonne structure. Le système humanitaire international fonctionne. Le mécanisme de coordination des Nations Unies est installé », explique-t-il, faisant référence au soutien que l’État reçoit des organisations humanitaires internationales à la suite de la crise économique.

“Nous pourrions contenir cela, mais nous devons le doter”, dit-il.

“Ce qui manque, c’est la dotation. Nous manquons de fournitures. Nous n’avons pas assez d’eau. Nous n’avons pas de gel antibactérien “, explique Raffalli.

“Sans cette dotation, nous serions confrontés à une escalade de propagation rapide et à beaucoup de létalité”, prévient-il.

Raffalli estime que le moment est venu de rassembler la société vénézuélienne divisée pour la même cause, à la fois dans les secteurs politique et social: “S’il y a une réponse rapide du personnel, si nous travaillons ensemble, nous pouvons y faire face très rapidement.”

