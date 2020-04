Les fans remportent le prix du joueur du mois | Sports

Le prix du joueur de football du mois sera la première fois pour les fans en reconnaissance du soutien qu’ils apportent toujours à leurs équipes et du soutien qu’ils apportent ces semaines en situation de confinement dû à la crise sanitaire.

Compte tenu de la suspension temporaire de la compétition, nous avons voulu valoriser l’effort quotidien de la société en restant à la maison et la reconnaissance s’adresse aux fans des dix équipes First, Second et Second B dont Mahou Five Stars, responsable du prix, c’est de la bière officielle.