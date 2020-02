Les fédérations espagnoles de sports nautiques se réunissent pour l’environnement | Sports pratiques

Pour la première fois dans l’histoire de l’Espagne, tous les présidents de Fédérations nationales de sports nautiques Ils rencontreront l’objectif de concentrer les efforts de défense de l’environnement.

La Association espagnole du sport (ADESP) est le moteur de cet événement, le I Symposium des fédérations de sports nautiques, qui aura lieu les jours 20 et 21 à Cadix. Les onze fédérations espagnoles de sports nautiques ont confirmé leur présence et d’autres représentants de ces organisations assisteront également à l’événement.

La réunion cherchera à établir la feuille de route avec les actions à suivre pour répondre à trois objectifs principaux:

Établir les lignes directrices pour la défense, la diffusion et la conservation du milieu marin et fluvial Faire passer l’unité devant les différentes administrations publiques Résoudre le problème commun des sports nautiques.

Partie d’un plan d’action

Ce sommet s’inscrit dans le Plan d’action sportif espagnol pour protéger la durabilité et l’environnement, connu sous le nom de drapeau du sport vert. Il fait également partie de Projet gratuit, qui vise à maintenir les espaces naturels exempts de déchets et à sensibiliser le public à l’impact négatif sur l’environnement naturel de ce que l’on appelle les «déchets», l’ensemble des déchets générés par l’homme et abandonnés dans la nature .

En raison de la nature des disciplines de l’eau, qui dépendent essentiellement de l’environnement pour leur pratique, toutes les fédérations ont démontré leur engagement envers l’initiative. En outre, la réunion servira également à mettre en évidence le lien entre les sports nautiques et le tourisme sportif et la génération de richesse dans les territoires où se déroulent leurs compétitions.

Les sports nautiques qui seront représentés à la réunion par le biais de leurs présidents de fédération respectifs sont: triathlon, natation, surf, canoë, ski nautique, aviron, voile, canotage, pêche, activités sous-marines et sauvetage et sauveteur.

