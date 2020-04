Les fédérations proposent un plan pour la reconstruction et la réactivation du sport | PracticoDeporte

L’Association espagnole du sport (ADESP), qui composent les fédérations, propose un plan pour la reconstruction et la réactivation du sport, qui comprend: 23 mesures concrètes et 56 recommandations avec lesquelles il cherche à «générer un débat» en vue de reprendre l’activité après le coronavirus.

“C’est un document ouvert, sur lequel les autres peuvent s’appuyer, qu’ils ne veulent pas être défaitistes, mais aider la société”, a déclaré le président de l’ADESP, José Hidalgo, dans la présentation du Plan ce mercredi.

Une partie substantielle du projet vise à limiter la impact négatif du coronavirus à la saison 2019-20.

Jorge Garbajosa, président de la Fédération de basket-ball et coordinateur de cette section, a indiqué avoir envoyé le Conseil supérieur du sport (CSD) une pétition afin que les fédérations puissent prendre les décisions qu’elles jugent les plus appropriées pour clore cette campagne «avec le plus grand soutien juridique».

Propriété d’intérêt général

La proposition envisage différentes options soutenues par les juristes et son objet est, a déclaré Garbajosa, “prendre soin du bien commun“de chaque sport et que les problèmes ne traînent pas avant la saison suivante.

Selon Hidalgo, le plan approuvé par les fédérations ce mercredi estime que “le moment est venu de demander à tous les groupes politiques que le sport soit reconnu comme bien d’intérêt général et qu’il y ait un pacte d’État à cet égard. “

“Si cela a un sens, c’est maintenant. Le sport sert de colle sociale”, a-t-il déclaré.

La création d’un observatoire pour suivre la reconstruction du sport “dans une réalité en mutation” et un protocole commun de retour à l’activité convenu avec la CSD et les communautés autonomes sont d’autres mesures que le Plan met sur la table.

En ce sens, les lignes directrices pour le retour à la formation convenues par les agentsl football espagnol ils n’ont pas nécessairement à donner le rythme à d’autres sports.

“Dans le même package que le football professionnel pourrait entrer athlètes de haut niveau, mais nous manquons de données sur cet accord dans le football pour savoir s’il pourrait être appliqué “, a déclaré Hidalgo.

“Quand le gouvernement dit que les compétitions peuvent commencer, nous aurons besoin d’avoir une période de formation avant. D’autres pays ont lancé puis ont dû reculer. Nous sommes très coordonnés avec la CSD pour savoir à tout moment les mesures qui sont approuvées. “at-il souligné.

Le plan recommande la formation d’une commission de travail spéciale avec Trésorerie revoir la répartition des paris sportifs, qui devrait en bénéficier, a indiqué le président de l’ADESP, des athlètes d’élite, des clubs et du sport de masse.

Hidalgo était particulièrement sensible à la situation des clubs, “les moyens de subsistance du sport”, dont 23% ont disparu lors de la précédente crise économique. “Ongle saignement silencieux que nous avons appris environ cinq ans plus tard “, at-il reconnu.

Dans ces conversations avec le Trésor, il serait également nécessaire de discuter de la révision des impôts, incitations fiscales pour le sport et la sécurité des investissements des entreprises.

D’autres mesures proposées par le plan sont la création d’un fonds d’aide directe aux fédérations et clubs et une résolution sur le règlement électoral présenté.

Il a également remercié que “en ce moment d’exception” le président du CDS, Irene Lozano, “a mené à bien l’appel à subventions aux fédérations”, selon les montants des budgets reportés.

“Ce que nous essayons de faire, c’est de mettre sur la table un document inclusif et consensuel et nous aimerions que plus d’entités adhèrent, mieux c’est”, a-t-il déclaré.

Le président également du fédération de triathlon souligné que les athlètes espagnols “sont modèle, ils sont un exemple de solidarité “dans cette crise sanitaire.

“Mais cela nous affectera sans aucun doute”, a-t-il insisté.

