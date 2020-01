Les femmes Rubens inspirent Dolce & Gabbana | Le style

Suivant l’esthétique baroque si caractéristique des peintures de Rubens – avec des femmes aux courbes – Dolce & Gabbana a lancé une nouvelle campagne dans laquelle il fait l’éloge de la figure des femmes et des hommes et s’engage à inclure avec des modèles de toutes tailles.

“Une grande composition, inspirée des peintures de Rubens, qui mêle la beauté féminine tout en créant des moments, à travers le jeu de la lumière et des détails anecdotiques”, décrit la signature dans l’une des images de la campagne, où elle se concentre sur la beauté féminine par la couleur, le mouvement et le dynamisme.

Les femmes à moitié nues, en robes dorées et satinées, avec des détails de fleurs et de broderies sont immortalisées dans une campagne qui prend soin du moindre détail avec une mise en scène pleine de roses, de fruits, de bandeaux et de boucles d’oreilles en perles et de sacs de signature, qui fusionnent dans la même image.

Les modèles posent dans toute leur splendeur, comme s’ils étaient les muses du peintre, sur des tissus et des coussins ou en admirant dans un miroir.

En outre, il met également en évidence la présence d’hommes qui portent des capes rouges et ressemblent aux dieux grecs, et qui les transportent dans un contexte mythologique.

Avec cette nouvelle campagne, la sensualité et le pouvoir féminin sont également exaltés. Ce n’est pas la première fois que la maison italienne s’engage dans les grandes tailles, puisqu’au milieu de l’année dernière, elle est devenue la première entreprise de luxe en étendant son catalogue de tailles jusqu’à 53.

En fait, dans les défilés de la dernière saison de Dolce & Gabbana Des modèles courbes comme Ashley Graham ont déjà été vus se promener le long de leurs podiums avec des vêtements qui ont envoyé un message d’inclusion claire. Un message également défendu par d’autres marques comme Michael Kors ou Jean Paul Gaultier.