Les femmes se mobilisent en 8M, bien que le coronavirus ralentisse la célébration | La société

Les mobilisations pour la Journée de la femme ont eu lieu aujourd’hui dans différentes parties du monde, bien que les célébrations dans les rues aient été affectées par le coronavirus, car les manifestations ont été annulées dans plusieurs pays, en particulier ceux les plus touchés par l’épidémie, où les agglomérations ont été interdites pour éviter la contagion.

La peur du COVID-19 menace d’être remarquée dans les grandes manifestations prévues en Europe et en Amérique par 8M, qui ces dernières années ont été de plus en plus massives, après leur interdiction en Italie, en Corée du Sud et au Japon, alors que les autorités chinoises et iraniennes ne les autorisent généralement pas.