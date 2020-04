Les fidèles de la Louisiane continuent de se rassembler et risquent une infection par un coronavirus – .

Les fidèles de Louisiane continuent d’assister à un service pastoral défiant les ordres locaux qui empêchent les rassemblements sociaux de plus de 10 personnes.

Le pasteur dit qu’ils continueront de se rencontrer malgré les réglementations sur les coronavirus mises en place pour limiter la propagation du virus mortel.

Ce n’est que le dernier exemple d’une série d’événements liés à la religion qui peuvent augmenter la propagation du virus.

Nous avons les moyens de combattre le nouveau coronavirus et le virus peut être tué. Vous n’avez pas besoin d’être médecin pour prévenir une infection par COVID-19 – tout ce que vous avez à faire est de continuer à vous laver les mains et d’éviter de vous toucher le visage. La distanciation sociale est tout aussi importante. Restez à la maison aussi longtemps que possible et oubliez d’aller à l’église pour le service. Non seulement de tels rassemblements sont interdits dans de nombreux endroits, mais ils pourraient vous faire tuer. Pourtant, les fidèles de Louisiane ressemblent beaucoup aux briseurs de printemps provocants de Floride qui ont continué à faire la fête malgré les avertissements.

Le pasteur Tony Spell a organisé un service emballé mardi à l’église Life Tabernacle de Central, en Louisiane. Des centaines de paroissiens étaient présents, rapporte CBS News. Spell a ajouté que 1 265 personnes ont assisté au service dimanche. Le pasteur fait face à des accusations de délit après avoir reçu une sommation pour avoir tenu des services à l’église auparavant. Il a dit qu’il avait des empreintes digitales et qu’il lisait ses droits.

«Nous sommes des gens dans le besoin. Nos âmes sont perdues », a déclaré Spell. “Nous avons besoin d’aide, et l’église est le centre de salut de l’âme, le sanctuaire où nous nous réunissons et nous rencontrons.” Il n’a fait aucun commentaire lorsqu’on lui a demandé si l’église acceptait toujours des dons. Il a également déclaré qu’ils ont un «droit constitutionnel de se rassembler» et qu’ils continueront quelles que soient les répercussions. Spell a ajouté que le site est désinfecté quotidiennement et qu’il est «plus propre que les stations-service, Walmart et Sam’s Club».

Spell pense que “le virus, nous pensons, est motivé par des raisons politiques”, et a ajouté qu’ils continueront de se rassembler “peu importe ce que quelqu’un dira.” Le gouverneur John Bel Edwards est le «quelqu’un» qui a interdit les rassemblements de plus de 10 personnes en Louisiane. Chaque infraction entraîne une peine maximale de six mois de prison et une amende de 500 $. Plus de 239 personnes sont mortes des plus de 5 200 personnes infectées dans l’état jusqu’à présent.

Dans un mouvement tout aussi hallucinant, les manifestants sont apparus devant l’église mardi pour exprimer leur désaccord avec les actions du pasteur. La police était également présente pour tout documenter, mais elle n’a pas interrompu le service. Par ailleurs, la police de Floride a déjà arrêté un pasteur qui a déclaré que les fermetures d’églises visaient des «pensées».

Toutes ces personnes qui passent moins de six pieds les unes des autres courent le risque de contracter COVID-19. Tout comme les briseurs de printemps en Floride.

Comparer les fidèles aux jeunes adultes qui font la fête sur la plage n’est pas juste, diront certains. Mais peu importe le type de rassemblement dont nous parlons. Ils augmentent tous le risque d’infection. Autrement dit, c’était une secte en Corée qui était responsable d’environ 60% des 4 000 cas de COVID-19 du pays, début mars. Les autorités indiennes recherchent actuellement des centaines de personnes qui ont prié dans la même mosquée, car au moins 24 d’entre elles ont été testées positives.

Les prêtres ne sont pas non plus exemptés d’être infectés, quelque chose que Spell devrait noter. Au moins 50 prêtres étaient morts en Italie au 25 mars, selon la BBC.

Le pape François devrait être un phare d’espoir pour tous les fidèles quelle que soit leur dénomination dans la crise sanitaire actuelle. Des images du pape faisant sa prière Urbi et Orbi sur une place Saint-Pierre vide ont fait le tour la semaine dernière, et le service a été diffusé en direct en ligne.

