Les filles de water-polo, spectaculaires, reviennent dans une autre finale après avoir battu la Hongrie | Sports pratiques

La équipe féminine de water-polo Il l’a encore fait. Encore une fois, les filles de Miki Oca seront dans une grande finale, cette fois dans l’Européenne de Budapest, après une fantastique demi-finale résolue dans la dernière période contre une Hongrie (10-11) qui s’est exercée en tant que locale.

Le match a été marqué par l’égalité, les deux équipes se respectant pendant toutes les minutes, du début à la fin. Le marqueur avait des alternatives constantes, comme pour le jeu. Aucune des deux équipes n’a obtenu d’avantages précoces, afin que tout le monde puisse gagner.

Égalité au premier semestre

Les deux premiers trimestres ont été particulièrement équilibrés, avec des défenses sobres, avec des joueurs qui n’ont rien donné. Ani Espar, illumine tout le championnat, ou Judith Forca ils ont pris les rênes de l’équipe nationale, mais la Hongrie a résisté pendant toutes ces minutes sans permettre à l’équipe de Miki Oca pourrait laisser dans le tableau de bord.

Le 5-4 à la fin du deuxième quart a laissé tout ouvert pour une deuxième mi-temps palpitante. La figure de la grande Laura Ester a émergé, qui est devenue une assurance vie sous les bâtons. Cela a donné à l’Espagne la tranquillité d’esprit derrière, ce qui a également favorisé l’attaque. Bea Ortiz a donné un nouvel avantage à l’équipe nationale (6-5), qui peu de temps après a obtenu pour la première fois un avantage de deux buts (7-5).

Dernière pièce spectaculaire

Mais la Hongrie, encouragée par le public, allait réagir rapidement et avant la fin de la troisième période, elle a réussi à rattacher la demi-finale (7-7). Tout allait se décider dans un dernier trimestre décisif. Un autre Bea Ortiz en a remis deux à l’Espagne (9-7), une différence que ceux de Miki Oca n’allaient pas laisser passer car Roser Tarragó Il allait condamner le match avec 10-7. Les dernières minutes n’ont servi qu’à ce que le tableau de bord finisse par être défini par 10-11 après le dernier arreón hongrois qui avait encore une attaque à égaliser. Et là bas, historique toujours Ani Espar, vers l’arrêt clé donnant le classement à l’Espagne

Oui dans quartiers contre la Grèce, L’Espagne a montré une version plus efficace que brillante, cette fois, il était temps de mettre le travail global pendant plus d’une heure, ce qui a duré cette deuxième demi-finale, qui est intervenue après que la Russie a été imposée à la Hollande dans un fabuleux match résolu en la séance de tirs au but.

Ce vendredi, ce sera le tour de l’équipe masculine, qui disputera les demi-finales (19h00) de cette Budapest Européen àDans la puissante Croatie, date à laquelle le combiné David Martin arrive avec une grande confiance après avoir battu la Serbie en quart de finale.

Practicodeporte@efe.com