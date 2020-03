Les fumeurs polluent l’environnement même lorsqu’ils ne fument pas | La société

Des traces de composés chimiques et organiques liés au tabac et accumulées dans les vêtements, la peau et les cheveux des fumeurs exposent les non-fumeurs à une pollution équivalente à la fumée d’une à dix cigarettes, selon une étude publiée mercredi par le magazine spécialisé Science Advances.

Une équipe de chercheurs, dirigée par Roger Sheu, de l’Université de Yale dans le Connecticut (États-Unis), a examiné ce phénomène, qui a été appelé “tabagisme passif”, par opposition à “tabagisme passif”, qui C’est la fumée qui affecte les non-fumeurs lorsque quelqu’un fume dans son environnement.