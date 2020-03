Les fumeurs polluent l’environnement même lorsqu’ils ne fument pas | L’avenir

Des traces de composés chimiques et organiques liés au tabac et accumulées dans les vêtements, la peau et les cheveux des fumeurs exposent les non-fumeurs à une pollution équivalente à la fumée d’une à dix cigarettes, selon une étude publiée mercredi par le magazine spécialisé Avancées scientifiques

Une équipe de chercheurs, dirigée par Roger Sheu, de l’Université de Yale dans le Connecticut (États-Unis), a examiné ce phénomène, qui a été appelé “tabagisme passif”, par opposition à “tabagisme passif”, qui C’est la fumée qui affecte les non-fumeurs lorsque quelqu’un fume dans son environnement.

“Les règles actuelles interdisant de fumer dans les lieux publics peuvent ne pas être suffisantes pour minimiser l’exposition des non-fumeurs au tabagisme par des tiers”, indique l’article.

Les scientifiques ont découvert que les concentrations de nicotine et de composés organiques volatils liés au tabac augmentaient lorsque le public pénétrait dans une salle de cinéma bien ventilée, les exposant à l’équivalent de la fumée secondaire d’une à dix cigarettes.

“Nous avons enregistré une forte augmentation de la présence de composés liés à la fumée de tabac lorsque le public est arrivé au théâtre, et cette concentration diminue avec la ventilation”, a expliqué Sheu lors d’une conférence de presse.

Sheu et ses collègues ont conclu que les composés liés aux cigarettes entraient dans le théâtre dans les vêtements et le corps des fumeurs, avec des concentrations particulièrement élevées de composés tels que le benzène et formaldéhyde détecté lors du film de fin de soirée et déconseillé aux enfants, lorsque le public est moins nombreux mais que la proportion d’adultes est plus élevée.

Ces composés peuvent s’accumuler à la surface des meubles et sur les murs, et bien que les règles de vente du tabac dans les lieux fermés et publics soient en vigueur depuis plus de 15 ans, la nicotine et d’autres composés se trouvent toujours dans ces endroits, a-t-il ajouté.

“La personne ordinaire ne doit pas arrêter d’aller au cinéma, mais elle doit être consciente de la présence de traces de composés liés au tabac”, a-t-il ajouté.

Déconseillé aux mineurs

Drew Gentner, professeur de génie chimique et environnemental à Yale, a déclaré que pour cette étude, des mesures de la nicotine et d’autres composés ont été prises lorsqu’il y avait quelque 200 personnes et que ces mesures étaient plus élevées lorsque des films non recommandés pour les mineurs étaient présentés. .

“Ces traces présentent des risques importants pour la santé mais peu étudiés pour les non-fumeurs”, a ajouté Gentner.

L’article notait que l’atmosphère d’un théâtre était utilisée pour l’exposition de films comme étude de cas “mais les conclusions peuvent être généralisées à d’autres sites”.

“La taille et le taux de ventilation du théâtre diluent l’exposition individuelle aux composés nocifs. Cependant, même dans cet environnement bien ventilé, les facteurs d’émission étaient évidents et ont conduit à un” tabagisme passif “persistant”, a déclaré le chercheur. .

Les taux d’émission observés “dans un espace plus confiné ou moins ventilé, par exemple un véhicule, un bar, un train ou une petite pièce dans une maison, entraîneraient des concentrations plus élevées et une plus grande exposition des occupants”, a-t-il ajouté.

Les salles de classe, les bureaux et les transports publics, tels que les chemins de fer, les bus, les avions et les métros, sont des exemples de petits environnements où il est interdit de fumer et où l’occupation varie de 20 à 200 personnes.

Dans ces lieux, même lorsque les interdictions de l’usage du tabac et des produits du tabac sont respectées et respectées, les traces de nicotine et d’autres composés liés au tabac exposent les fumeurs à ce «tabagisme passif».