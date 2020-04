Les gardiens du système pénitentiaire nicaraguayen menacent de punir les détenus qui ont des masques faciaux et du gel d’alcool dans leurs cellules

Des proches de personnes privées de liberté ont dénoncé que les gardiens du système pénitentiaire national Jorge Navarro les menaçaient de battre et de punir leurs détenus s’ils trouvaient des masques, de l’alcool gel et du chlore dans leurs cellules, car leur entrée était interdite. Face à la menace de contagion avec le Covid-19 au Nicaragua, les mères ont apporté des articles de nettoyage et de protection à leurs enfants, mais ceux-ci ne peuvent pas être livrés.

Selon les plaintes des proches, ce mercredi 1er avril, lors de la livraison des colis, ils portaient des masques au gel d’alcool et au chlore afin que leurs enfants désinfectent les cellules et réduisent ainsi les risques de contagion devant le nouveau coronavirus, mais les gardiens interdisaient l’a livrée et a menacé de battre les détenues.

“Ils nous ont dit que s’ils trouvaient des masques, du chlore et du gel, ils les battraient et changeraient leurs cellules, en guise de punition. C’est inhumain. Les détenues ne se protègent pas du tout, elles lavent uniquement la cellule avec du détergent et il n’y a pas de mesures de protection contre les coronavirus pour elles “, a déclaré l’un des membres de la famille menacée qui préfère ne pas donner de nom afin de ne pas punir son fils.

“Nous avons tous dû ramener les produits de nettoyage, seul le savon est autorisé”, a ajouté un autre.

Épidémie de Topa dans la prison de Matagalpa

La même situation se répète dans toutes les prisons du pays, y compris la prison de Matagalpa où des proches affirment qu’il existe Éclosion d’oreillons communément appelée Topa, qui est une infection virale contagieuse, aiguë et généralisée, dont la caractéristique est l’inflammation d’une ou des deux glandes parotides, qui sont situées devant les oreilles.

C’était il y a un mois. Il y avait environ 85 personnes infectées, maintenant elles ne sont qu’au lendemain. Certains ont des testicules enflés, d’autres boitent et ont mal à la tête. Ils disent qu’ils ne l’ont combattu qu’avec de l’acétaminophène “, a déclaré un autre parent consulté.

Le virus qui cause la topa est transmis par des gouttelettes de salive qui sont expulsées lors de la toux, des éternuements et de la parole, pénétrant la personne en bonne santé par la bouche et le nez, puis passant dans le sang. Les symptômes sont de la fièvre, des malaises, des douleurs musculaires et un manque d’appétit. Le lendemain, une inflammation des parotides apparaît et elles font mal. La douleur se propage aux oreilles et il y a des difficultés à manger, à avaler ou à parler, selon une explication médicale.

Infestation d’acariens

Les proches ont également dénoncé une invasion d’acariens ou de poux dans les cellules qui les laisse sans sommeil et sans sang. “Ils disent qu’il y a jusqu’à 85 détenus dans une cellule de taille moyenne et qu’ils doivent dormir presque les uns sur les autres par terre, mais un fléau de haches suceuses de sang a été déclenché, et ils préfèrent passer la nuit assis”, a déclaré le plaignant.

Les mesures qu’ils prennent devant le Covid-19 sont qu’ils mettent un velours côtelé d’eau sur les proches pour se laver les mains, ils ne leur permettent pas d’entrer avec des gants et ils prennent leur température.