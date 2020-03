Les gens décorent leurs fenêtres de coeurs et de messages d’espoir au milieu de la pandémie

Joséphine, 5 ans, et Nora, 2 ans, regardent par la fenêtre pleine de cœur du Michigan. Sa mère Jenna Webb a dit qu’elle voulait “apporter de l’amour et de la joie aux travailleurs essentiels” dans son quartier.

(.) – Des milliers de personnes pratiquent la distance sociale dans le monde ou ont l’ordre de rester à la maison pour empêcher la propagation du coronavirus, mais cela n’a pas empêché les voisins de laisser des messages d’espoir dans leurs fenêtres.

On ne sait pas où ni quand cette initiative a commencé, mais des photos de personnes mettant des arcs-en-ciel, des découpes colorées de cœurs, des ours en peluche et tout ce qui ressemble à un signe d’espoir se sont répandues sur tous les médias sociaux.

La motivation est simple et varie d’un quartier à l’autre.

Certains y participent parce qu’ils veulent que leurs voisins qui ont été considérés comme des «travailleurs essentiels» voient de la joie lorsqu’ils quittent leur foyer. D’autres disent avoir décoré leurs fenêtres pour que les familles marchant et prenant l’air leur rappellent que tout le monde est dans le même bateau.

“Répandre l’amour, pas les germes”

Natasha James est la fondatrice de Hearts in the Window, l’un des nombreux groupes Facebook en pleine croissance qui se consacrent à cet effort. Elle a déclaré à . que son intention initiale était de rassembler les gens et de créer une communauté en ligne qui offre aux familles une activité à faire en marchant dans leur quartier. Ils lui ont envoyé un message copier-coller sur les cœurs dans les fenêtres et après avoir participé, il a décidé de l’ouvrir pour voir ce que les réseaux sociaux feraient.

“Des entreprises ont été impliquées, des parents d’enfants à l’hôpital, des médecins, des infirmières et des maisons de retraite”, at-il déclaré.

James dit qu’il veut que les gens participent à “la propagation de l’amour, pas des germes”.

Un autre groupe Facebook appelé A World of Hearts partage un sentiment similaire. Son fondateur, Tree Hanafy, a déclaré à . qu’elle voulait également partager ce qu’elle faisait pour s’impliquer.

“Je pense que cela a certainement aidé à apporter un peu de bonheur aux personnes qui peuvent être isolées à la maison”, a-t-il déclaré. «Cela a été merveilleux de voir toutes ces personnes publier leurs photos et impliquer également leurs familles.»

Quelle que soit la façon dont les gens découvrent cette initiative, ils publient et participent. Voici un échantillon de qui ils le font:

Pour les enfants du quartier

À Norfolk, en Virginie, Kyle Siebels a déclaré à . qu’il avait découvert cette initiative via sa page Facebook de quartier. Mardi, lorsque la famille Siebels est allée se promener, Kyle dit avoir vu 30 maisons participer. Lundi, la femme de Kyle, Tory, a coupé les cœurs à sa porte d’entrée.

“Nos voisins ont commencé à mettre des coeurs colorés sur leurs fenêtres pour que les enfants du quartier puissent se promener pendant que tout le monde reste à la maison”, a-t-elle écrit sur Facebook. «Nous avons attaché notre porte pour que notre cercle ne soit pas perdu. C’est formidable de voir combien de maisons ont participé. Nora (la fille de Kyle et Tory) aime vraiment nos promenades. »

Kelsey Goldstein a déclaré à . qu’elle avait pu rassembler certains de ses voisins d’Atlanta pour participer avec un thème hebdomadaire pour ses fenêtres. La semaine dernière, ils étaient des trèfles pour la Saint-Patrick.

“Cela donne aux parents quelque chose à voir avec leurs enfants”, a déclaré Goldstein. «Cela rend les enfants enthousiastes à l’idée de présenter leurs œuvres d’art à leurs amis et leur donne quelque chose à faire en marchant. Cela a vraiment encouragé une sorte de communauté dans le quartier. »

Cette semaine, Goldstein révèle que le quartier présente des fleurs arc-en-ciel et des œufs de Pâques pour plus tard.

“C’est agréable de sortir pour voir d’autres personnes de loin, cela vous fait vous sentir moins seul”, a-t-elle déclaré.

Pour les travailleurs essentiels

Pour sa part, Jenna Webb a déclaré à . que la motivation de sa famille à rejoindre le mouvement était basée sur le désir de «donner de l’amour et de la joie aux travailleurs essentiels de notre quartier, qui doivent quitter leurs maisons et faire bouger le monde pendant cette temps d’incertitude ».

Après avoir vu d’autres personnes publier leurs photos de ce qu’elles faisaient en utilisant le hashtag #AWorldOfHearts sur les réseaux sociaux, elle a voulu apporter cet esprit dans son quartier de Monroe, Michigan.

Pour l’inspiration et l’espoir

À Haroey, une île de la côte ouest de la Norvège, Siw Harnes Sherman a déclaré à . qu’il avait trouvé le mouvement Facebook par l’intermédiaire d’un ami au Canada et était inspiré de partager quelque chose que les Norvégiens faisaient. Au lieu de cœurs, ils montrent des arcs-en-ciel.

“C’est une période difficile pour tout le monde”, a-t-il souligné. “Ce groupe donne de l’espoir aux gens et détourne l’attention de tous les problèmes.”

Elizabeth Reynolds à Victoria, en Colombie-Britannique, a déclaré à . que cette initiative avait commencé comme un exercice artisanal. Il s’agit d’une mère célibataire avec un fils de 2 ans et des parents à haut risque de pandémie.

“Avec la course des taureaux, je suis encore plus seule que la normale, puisque ma mère nous aide, donc cela a été un vrai coup dur pour ma propre santé mentale”, a-t-elle déclaré. «Mais quand j’ai vu d’autres personnes faire des cœurs par la fenêtre, je voulais non seulement égayer ceux de notre quartier pendant les promenades, mais pour mon bien. Voir l’éclat de la couleur à travers la fenêtre m’a remonté le moral ».

