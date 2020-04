Les gens perdent patience avec les commandes à domicile – .

Un phénomène que vous pourriez qualifier de «fatigue de quarantaine» pourrait se produire dans tout le pays, selon des chercheurs qui ont constaté que la patience des gens à l’égard des commandes à domicile commence à briser, plus la pandémie de coronavirus se prolonge.

C’est inquiétant, bien sûr, car la distance sociale reste l’un des principaux outils dont nous disposons pour lutter contre la propagation du virus, car nous attendons toujours le lancement d’un vaccin efficace contre les coronavirus.

Je me demandais quand nous allions atteindre ce stade de la pandémie de coronavirus, et il semble maintenant que le moment soit proche.

Les ordonnances de séjour à domicile n’allaient jamais être une solution à long terme parfaite pour maîtriser la crise des coronavirus, en partie parce qu’elles ne visaient pas à «résoudre» le problème. Ils étaient, au lieu de cela, simplement un dispositif de sécurité draconien qui permet au système de santé national de gagner du temps – pour l’empêcher d’être submergé de cas de personnes souffrant du virus COVID-19. C’est un avantage incroyablement vital que les comportements de maintien à la maison ont procuré, bien qu’il ait également un coût important. Les entreprises ont également temporairement fermé leurs portes, ce qui a entraîné des niveaux de chômage historiques dans tout le pays. Et plus cela se prolonge, plus certaines personnes semblent avoir une vision fataliste de tout cela, respectant de moins en moins les mandats de rester à la maison, selon une nouvelle étude de chercheurs qui suivent les données des smartphones.

Selon l’école, des chercheurs de l’Université du Maryland ont analysé les mouvements des gens à l’aide de données de localisation anonymisées provenant de téléphones et de véhicules. Lei Zhang, chercheur principal et directeur du Maryland Transportation Institute de l’Université du Maryland, a déclaré au Washington Post que ces données, qui sont certes imparfaites, sont une “manière cohérente” de mesurer le nombre de personnes qui se trouvent actuellement – données que ces chercheurs partagent avec des épidémiologistes et des représentants du gouvernement qui suivent la propagation du coronavirus.

Cette étude a révélé une légère baisse du comportement au foyer à l’échelle nationale à partir de la semaine du 13 avril. “Nous avons vu quelque chose que nous espérions ne pas se produire, mais c’est là”, a déclaré Zhang au journal. “Il semble que collectivement, nous devenions un peu fatigués. Il semble que les gens se relâchent d’eux-mêmes pour voyager davantage. »

C’est inquiétant, du moins pour les responsables de la santé publique, car nombre d’entre eux ont peur que la soi-disant «fatigue de quarantaine» ne s’installe et menace de détruire le travail du mois précédent. Pour un exemple assez extrême de ce à quoi cela ressemble dans la pratique, voici une photo qu’un agent de bord a partagée au cours du week-end de ce qui semblait être un vol d’avion assez complet – avec certaines personnes même visibles dans la cabine bondée ne portant pas de masques:

L’évaluation du Post de ce changement de comportement des gens suppose que nous pouvons atteindre les limites de ce que le public est prêt à tolérer pour le plus grand bien, maintenant que les États-Unis connaissent leur première pandémie en un siècle.

Étant donné que les chercheurs du Maryland utilisent des données anonymisées, il est difficile de déterminer les raisons de l’augmentation progressive des déplacements et des déplacements qu’ils constatent. Cependant, les chercheurs ont déclaré au journal qu’ils n’étaient pas surpris que ce changement se soit produit au cours de la semaine du 13 avril – la même semaine que les manifestants et le président Trump ont commencé à s’exprimer publiquement sur la contestation des ordonnances de séjour à domicile, Trump ayant même tweeté son soutien à «libérer» les États de ces mandats.

