Les gens pourront transmettre le Covid-19 aux chiens, chats et furets

Les gens pouvaient transmettre le nouveaucoronavirus, dont la maladie est connue sous le nom de Covid-19,aux chiens, chats et furets, bien qu’il ne soit pas encore confirmé que la transmission se produit en sens inverse, selon le ministère de la Santé dans un nouveau document scientifique et technique sur le virus.

Cette conclusion a été tirée après la détection de deux cas de chiens présentant des symptômes respiratoires et digestifsHong Kong(Chine) et un chat dansLa Belgiquequi vivait avec une personne infectée par le nouveau coronavirus.

En outre, comme l’explique Sanidad dans le rapport, dans les études expérimentales, une infection a été observée chez les chats et les furets, avec réplication active du virus dans les voies respiratoires. Une situation qui a également été observée, bien queavec “beaucoup moins d’intensité” chez le chien.

Concernantporcs, poulets et canards, le département dirigé par Salvador Illa a assuré qu’aucune réplication active du virus n’avait été observée après l’inoculation expérimentale. “Ces données indiquent qu’il pourrait y avoir une transmission d’humains infectés à des chiens, des chats et des furets sur une base occasionnelle, et on ne sait pas si une transmission pourrait se produire de ces animaux à l’homme”, dit Sanidad.

En fait, la manière dont le virus pourrait être transmis de la source animale aux premiers cas humains n’est pas connue pour le moment, bien que “tout indique” un contact direct avec des animaux infectés ou leurssécrétions.

Dans des études menées sur des modèles animaux avec d’autres coronavirus, un tropisme a été observé pour les cellules de différents organes et systèmes, produisant principalementsymptômes respiratoires et gastro-intestinaux, ce qui pourrait indiquer que la transmission de l’animal à l’homme pourrait se faire par le biais des sécrétions respiratoires et / ou du matériel du système digestif.

