Les gens sont devenus créatifs en organisant leur espace de travail depuis leur domicile

Twitter et Google envoient leurs travailleurs à la maison 0:24

(CNN) – De plus en plus d’employés travaillent à domicile afin de freiner la propagation de la pandémie de coronavirus. Et il devient de plus en plus clair que beaucoup d’entre nous ne sont pas suffisamment équipés pour le faire.

Certains ont installé leur bureau sur leur lit. D’autres ont migré vers les tables de cuisine ou leurs canapés. Beaucoup essaient de découvrir comment maintenir une certaine normalité tout en partageant de petits espaces avec un partenaire ou une famille.

Et en l’absence d’une infrastructure de travail à domicile appropriée (comme, vous savez, un vrai bureau), beaucoup de gens deviennent créatifs.

LIRE: Comment survivre au confinement du coronavirus en tant que parents, en particulier les mères qui portent le fardeau

La cave à liqueur

Emma Northcott, basée à Londres, utilise son armoire à alcool en attendant un bureau qu’elle a commandé en ligne.

Patrick Gipson à New York avait une idée similaire.

De toute évidence, ils n’auront pas à voyager loin pour l’happy hour (virtuel).

Table à repasser

Bex Holland, qui vit à Brighton, en Angleterre, et certains de ses collègues de la société de développement de jeux Unity utilisent des planches à repasser comme pupitres.

Le panier à linge

Jules Forrest, qui vit dans un studio à San Francisco avec son partenaire, a placé une chaise devant la porte d’entrée. Votre bureau? Un panier de vêtements.

Siège bébé

Ian Giatti est le rédacteur en chef de la filiale de CBS à Los Angeles et dit que la transition vers le travail à distance s’est bien déroulée jusqu’à présent. Mais parfois, il devait improviser. Votre bureau debout est une chaise haute pour bébé.

“Je suis le père de 3 jeunes enfants, donc cela a été difficile à certains moments lorsque je suis en communication ou qu’il y a des nouvelles de dernière heure”, a-t-il déclaré à CNN. “Dieu merci pour ma femme.”

Les montures qui nous gênent pour le reste

Bree Bosse Mavity, enseignante au primaire au Marietta Center for Advanced Academy en Géorgie, a transformé son espace de bricolage en bureau et en salle de classe virtuelle. Mais elle s’occupe également de sa petite fille, comme en témoigne l’aire de jeux à côté de sa chaise.

“Avoir un bon espace est important pour que je puisse travailler efficacement pour soutenir mes élèves et leurs familles tout en prenant soin de ma fille de 4 mois”, a-t-elle déclaré à CNN.

Tracy Williams, paraprofessionnelle des médias au Marietta Center for Advanced Academy et épouse d’un de nos producteurs, travaille dans une bibliothèque de l’école primaire.

Puisqu’il doit faire des leçons vidéo avec les étudiants, il a créé une toile de fond avec le thème Harry Potter.

… et puis il y a le bureau de Steve Strehl

Et le géologue Steve Strehl travaillant à Seattle aurait pu nous surclasser tous avec son bureau de terrain.

Travailler à distance dans un avenir prévisible sera certainement un défi. Mais clairement, nous faisons tous de notre mieux.

Avez-vous dû vous tourner vers un espace de travail très créatif tout en travaillant à domicile? Envoyez vos photos par courriel à harmeet.kaur@turner.com

Scottie Andrew de CNN a contribué à ce rapport.

.