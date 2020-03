Les gouverneurs du Nord-Est demandent à AMLO d’envisager de fermer la frontière américaine

Après que l’OMS a déclaré les États-Unis comme le nouvel épicentre de Covid-19, les dirigeants ont demandé au président d’envisager de fermer la frontière.

Les gouverneurs des États de Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas ont exhorté le président Andrés Manuel López Obrador à tenir compte du fait que a le pouvoir de fermer la frontière avec les États-Unis, pour empêcher la propagation du coronavirus dans notre pays.

Lors d’une conférence de presse, à l’issue de la deuxième réunion de coordination entre les trois gouvernements, le gouverneur de Nuevo León, Jaime Rodríguez, a déclaré que, bien que les murs entre les États de la République ne puissent pas être érigés pour contenir le virus, il existe déjà une frontière avec les États-Unis, et les passages internationaux peuvent être contrôlés par le gouvernement mexicain.

“Nous avons un voisin et nous n’avons pas le pouvoir de fermer la frontière, il le fait et doit en tenir compte”.

Aujourd’hui, j’ai eu la deuxième réunion interétatique: Région du Nord-Est avec les gouverneurs de Coahuila et de Tamaulipas, pour coordonner les actions à prendre et les mesures préventives suivantes avant la contingence du COVID-19 dans nos États.

Pour sa part, le gouverneur de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a souligné que l’Organisation mondiale de la santé a appelé Les États-Unis comme nouvelle épidémie d’épicentre de Covid-19.

“Souvenons-nous que nous sommes trois États qui ont un voisinage important avec les États-Unis, nous avons de nombreux postes frontaliers et environ 50% des mouvements qui se produisent entre le Mexique et les États-Unis se font à nos frontières.”

Il a ajouté que, bien qu’ils aient mis en place des filtres sanitaires à l’intérieur de leurs États, comme dans les aéroports et les gares routières, “nous devons faire un pas en avant et comprendre que le coronavirus entrera en traversant nos frontières, et c’est précisément ce qui s’en vient“

Cabeza de Vaca a appelé le président López Obrador à prendre des mesures conjointes pour la région nord-est du pays.

“Nous sommes les mieux placés pour unir nos efforts et nos ressources pour faire face à ce problème.”

Le gouverneur de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, a annoncé qu’il allait diffuser des campagnes de sensibilisation éviter les visites à Pâques dans les États frontaliers des Mexicains résidant aux États-Unis, en particulier des caravanes organisées pour se rendre dans leur pays d’origine.

“En outre, nous voulons que le gouvernement fédéral puisse faire de même à l’intérieur de la bande frontalière des États du nord-est du pays”, a déclaré Riquelme.