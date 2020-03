Les gouverneurs du Nord préparent une stratégie commune contre Covid-19

Les gouverneurs de Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas mettront en œuvre une stratégie commune de lutte contre la pandémie de coronavirus.

Les gouverneurs de Nuevo León, Coahuila et Tamaulipas Ils ont présenté une stratégie commune pour lutter contre l’épidémie et renforcer les mesures contre Covid-19.

Les chefs d’État ont demandé au gouvernement fédéral des ressources extraordinaires Fonds pour les catastrophes naturelles, afin qu’ils puissent renforcer leurs domaines de santé respectifs.

Une autre mesure annoncée par les gouverneurs est de renforcer les filtres sanitaires pour les migrants arrivant par voie aérienne ou terrestre et de détecter s’ils sont ou non contaminés.

En outre, approuvera les mesures dans les écoles, centres d’amusement, cinémas, théâtres, salles de fêtes, églises, prisons et nomination des secrétaires de la santé comme seuls porte-parole sur le thème Covid -19.

Dans la déclaration commune, ils ont demandé au gouvernement fédéral d’être plus strict dans ses décisions, telles que des aéroports proches des vols en provenance des États-Unis, d’Europe et d’Asie.

Selon les dirigeants, jusqu’à 14 000 passages de marchandises et de camions passagers sont enregistrés mensuellement entre les trois entités, plus le flux international, avec lequel ce nombre atteint le triple.

“Nous avons transmis beaucoup d’informations qui sont très importantes pour pouvoir faire face à cette épidémie”, a-t-il déclaré. Jaime Rodríguez Calderón, gouverneur de Nuevo León.

“Nous ne voulons pas être l’arrière-cour des Etats-Unis, nous allons recommander au président qu’il soit plus strict dans ses décisions et que la fermeture des aéroports aux vols internationaux en provenance de pays contaminés soit analysée”, a-t-il dit.

De son côté, le Gouverneur de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme SolísIl a annoncé qu’ils demanderaient une réunion avec les autorités du Texas pour mettre en œuvre un protocole commun.

“Nous avons défini, parmi les trois gouverneurs, demander une réunion de travail avec les autorités du Texas sur la question des frontières, un exemple est le rejet des Coahuilenses qui, dans les dossiers, lors de la traversée, viennent d’un pays où ils ont actuellement le problème du virus.

“Ensuite, ils les renvoient, mais l’Institut national des migrations ne les renvoie pas à Coahuila mais les renvoie simplement du pont et ce sont sans aucun doute des risques de contagion”, a-t-il déclaré.

De plus, le Gouverneur de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de VacaIl a souligné que les mesures doivent être extraordinaires car elles partagent trop d’infrastructures.

“Entre les trois États frontaliers nous avons plus de 21 ou 22 postes frontaliers, les flux commerciaux et les mouvements de personnes sont parmi ceux qui ont le plus grand mouvement entre le Mexique et les États-Unis. Entre nous tous, nous avons plus de sept aéroports internationaux, trois ports maritimes et cela nous oblige à prendre des mesures extraordinaires », a-t-il déclaré. (Ntx)