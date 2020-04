Les grandes villes argentines continueront sans autoriser les sorties récréatives | La société

Les provinces argentines de Buenos Aires, Cordoue (centre) et Santa Fe (centre est), ainsi que la ville de Buenos Aires, ont fait savoir ce dimanche que, dans leurs grandes agglomérations, elles continueront de ne pas autoriser les sorties récréatives que le gouvernement de Alberto Fernández a annoncé hier soir.

Dans une déclaration commune à laquelle Efe avait accès, les gouverneurs de ces provinces ont déclaré avoir pris cette décision “en consultation avec le gouvernement national”, qui a annoncé hier que l’isolement social obligatoire durera jusqu’au 10 mai.

“Dans ces grands agglomérations urbaines à circulation virale, les débouchés récréatifs d’une heure ne seront pas activés”, indique le document, signé par deux gouverneurs de la coalition progouvernementale Frente de Todos – celle de la province de Buenos Aires et celle de Santa Fe- et deux autres de la coalition d’opposition -Ville de Buenos Aires et Cordoue-.

Fernández a déclaré, dans son apparence en allongeant la quarantaine, qu’il permettrait à “toute la population”, sans exception, de partir quotidiennement d’une heure et dans un rayon de 500 mètres de leur domicile.

Cependant, la mesure a suscité la controverse dans le pays et c’est pourquoi ces quatre juridictions ont discuté de la «commodité» de l’application du régime des sorties récréatives.

Ce sont des zones où il existe une transmission communautaire du coronavirus: la province de Buenos Aires a enregistré 1 331 cas depuis le début de la pandémie, Buenos Aires en a enregistré 1 007, Córdoba 273 et Santa Fe en a enregistré 242.

Bien sûr, dans les petites villes, les sorties récréatives organisées par l’exécutif argentin seront autorisées, bien que consultées avec leurs municipalités.

“Dans les endroits à faible densité de population et avec peu ou pas de circulation virale, les points de vente de loisirs seront autorisés dans des conditions convenues avec les autorités municipales”, ont-ils déclaré.

Les gouvernorats sont restés ouverts pour voir comment le taux de contagion évolue dans leurs grandes villes et s’il évolue favorablement, “les différentes alternatives qui pourraient permettre la mise à disposition de certains types de lieux de loisirs aux modalités restreintes seront évaluées”.

112 NOUVEAUX CONTACTS ET 7 DÉCENNIES DE PLUS

Le ministère de la Santé a signalé dimanche soir 112 nouveaux cas de COVID-19, de sorte que l’Argentine enregistre 3 892 cas depuis l’arrivée du virus dans le pays.

Au cours des dernières 24 heures, sept autres personnes sont mortes de la maladie, et le nombre total atteint 192 décès.

Deux provinces argentines, Formosa et Catamarca (nord), continuent sans présenter de cas, tandis que d’autres ont eu moins de 15 positifs.

DÉPARTS AVANT 20 HEURES

Au moyen du décret de nécessité et d’urgence publié par le gouvernement ce dimanche, il est précisé que les sorties récréatives, aux endroits où elles sont autorisées, peuvent être effectuées “pendant la journée et avant 20 heures”.

Les voisins ne pourront pas utiliser les transports en commun ou leurs véhicules et devront maintenir une distance physique “d’au moins deux mètres”.

Les mineurs jusqu’à 12 ans doivent partir accompagnés d’un parent adulte.

Le gouvernement a également souligné qu’il appartenait à chaque juridiction de déterminer “un ou quelques jours pour exercer” ce droit de sortir à titre récréatif, de le limiter et même de le suspendre pour protéger la santé publique.