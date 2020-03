Les grands-parents prêts à sacrifier leur vie pour que le pays retourne au travail, suggère le lieutenant-gouverneur du Texas – . Miami (51)

HOUSTON – Dan Patrick, le vice-gouverneur républicain du Texas, a suggéré au cours des dernières heures que lui et d’autres grands-parents seraient prêts à risquer leur santé et même leur vie pour que les États-Unis “retournent au travail” au milieu de la pandémie de coronavirus.

“Ceux d’entre nous qui

Nous avons plus de 70 ans, nous prendrons soin de nous. Mais ne sacrifiez pas

le pays “, a déclaré Patrick sur” Tucker Carlson Tonight “de Fox

Nouvelles.

Ses commentaires ont suivi

déclarations du président Donald Trump sur le retour du pays

activités économiques en semaines, au lieu de mois.

Patrick, qui a dit qu’il aura 70 ans la semaine prochaine, a déclaré qu’il n’avait pas peur du coronavirus, mais qu’il avait peur de rester à la maison et de l’agitation économique car cela détruirait le mode de vie américain.

“Personne n’est venu me voir et m’a dit, en tant que personne âgée, êtes-vous prêt à risquer votre survie en échange de garder les États-Unis que vous aimez pour vos enfants et petits-enfants? Et si c’est l’échange, je suis d’accord.” Dit Patrick.

Des millions de personnes dans le

pays ont reçu l’ordre de rester chez eux, sauf pour faire des affaires

indispensable. Les experts de la santé ont déclaré que limiter l’interaction sociale

est le meilleur moyen de ralentir la propagation de l’infection et de réduire

possibilité d’effondrement du système et des installations de santé.

Certaines villes et comtés de

Le Texas a de tels ordres, mais il n’y a pas de politique de refuge d’État.

Le Texas compte plus de 800 cas

confirmée de COVID-19 et d’au moins cinq décès liés au virus.

.