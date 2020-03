Les gymnases lancent un S.O.S.: “Cette crise va faire des dégâts irréparables” | Réseaux sociaux sportifs

La crise provoquée par la pandémie de coronavirus peut générer des “dommages irréparables” aux gymnases et installations sportives, fermés pour cause de mesures de confinement et qui demandent plus de mesures au gouvernement pour éviter la faillite de nombreuses entreprises, dans un secteur qui se prétend ” fondamentale “pour la santé.

“Cela va signifier la faillite de nombreux hommes d’affaires, cela va causer des dommages irréparables dans un secteur fondamental. Nous allons sortir d’une période d’inactivité absolue et nous serons plus nécessaires que jamais. Si nous reprenons le secteur, ce sera un problème pour la société “, explique à l’EFE le directeur de la Fédération nationale des entrepreneurs d’installations sportives (FNEID), Alberto García.