Les habitants de Madrid se soulèvent dans la guerre contre les appartements touristiques | Le tourisme

Les habitants du quartier central de Madrid recourront à nouveau aux tribunaux pour freiner la prolifération des appartements touristiques et veiller à ce que leurs 5,2 kilomètres carrés de surface aient le taux le plus élevé de ces logements par habitant en Espagne, avec 6 900 sur près de 12 000. Ce qui est dans la communauté.

“C’est un Christ très prudent”, déclare le président de l’Association de voisinage de Sol et Barrio de Las Letras, Víctor Rey, qui qualifie de “déclaration de guerre” le nouveau règlement dans lequel travaille la mairie de Madrid.

L’ordonnance, qui a avancé il y a quelques jours à l’EFE la zone de développement urbain de la capitale, fera la distinction entre le bail professionnel et celui des propriétaires qui louent rapidement leur résidence permanente aux touristes. Il faudra que ces maisons aient l’approbation des trois cinquièmes de la communauté.

Les voisins, en guerre

“Il s’agit d’une déclaration de guerre contre les habitants de Madrid, en particulier du quartier Centro”, ajoute Rey, dont l’association déposera prochainement 700 plaintes devant un tribunal administratif pour “manquements” à la réglementation municipale et régionale, ce qui Ils s’ajoutent aux 1200 autres déposés depuis 2017.

Selon lui, les nouveaux plans du Consistoire consistent à consolider que votre quartier est entre les mains du secteur du logement à usage touristique (VUT): “Nous sommes pratiquement expulsés”.

La Plaza Mayor de Madrid, dans le quartier Centro. Photo: EFE / Javier Liaño

Sur les 6 900 appartements qu’ils ont détectés dans le centre, “il y en a 4 225 entre Sol, les zones limitrophes et Las Letras. Proportionnellement, c’est la zone géographique espagnole avec l’indice de logement à usage touristique le plus élevé par habitant”.

Souligne que le gouvernement régional “ne peut pas enregistrer les maisons à usage touristique sur la base de la déclaration de responsabilité -un formulaire que le propriétaire remplit en ligne-, car” implique de certifier que vous avez des permis administratifs, mais le conseil municipal n’a accordé aucune licence d’échange d’utilisation – du résidentiel au tertiaire (hébergement) – “.

La Communauté de Madrid a arrêté 600 déclarations, certaines fausses

Comme expliqué aux sources EFE du ministère de la Culture et du Tourisme, la Communauté de Madrid a inspecté en 2019 plus de 200 de ces maisons, la plupart dans le centre, et a paralysé environ 600 déclarations responsables de leurs propriétaires “en attente de la mairie confirmez-nous s’ils respectent la réglementation du secteur urbain “.

Une des irrégularités observées, ajoutent-ils, est que les propriétaires “nous ont envoyé une” déclaration de responsabilité “qui, dans de nombreux cas, est fausse, faute de permis d’urbanisme”, ont ajouté les sources du ministère.

Par conséquent, «la collaboration entre la Communauté et la Mairie est essentielle pour faciliter l’échange de ce type d’informations et mettre un terme à ces cas».

De la zone de développement urbain du Consistoire, ils expliquent qu’entre juin et décembre 2019, en coïncidence avec l’arrivée de l’actuel délégué, Mariano Fuentes, 570 bâtiments ont été inspectés, soit un total de 11025 logements, dont 1674 à usage touristique.

Dans le quartier Centre, soulignent les mêmes sources du conseil municipal, 1 593 maisons ont été retrouvées parmi les personnes détectées.

Objectif de quartier: le démantèlement

Selon Víctor Rey, la Communauté de Madrid compte près de 12 000 foyers enregistrés, dont 6 900 dans le quartier du Centre, soit plus de 60%, mais ce sont des chiffres officiels car «il y en a beaucoup qui ne sont nulle part».

“Vous ne pouvez pas installer dans un bâtiment où vivent les gens, une activité d’hébergement, tout comme vous ne pouvez pas monter un marché aux poissons ou une scierie. Un autre type d’installation et de localisation est nécessaire, et nous comprenons que le quartier Centro est saturé de cette activité.”

Les implications pour ses habitants sont multiples: “Il n’y a pas d’appartements à vivre ou de maisons sur le marché; de nombreux groupes d’investissement acquièrent des immeubles entiers. 80% sont propriétaires de 20 à 25 étages. Ce sont des fonds d’investissement, des entreprises ou des personnes avec l’argent. “

L’objectif poursuivi par l’association est le démantèlement de ces étages s’ils n’ont pas d’autorisation et “ne peuvent pas l’avoir selon la réglementation en vigueur”, insiste le chef de quartier.