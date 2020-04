Les Hispaniques à faible revenu, parmi les plus vulnérables à la propagation du coronavirus – . Miami (51)

CHICAGO – Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a promis lundi une campagne de santé publique agressive ciblant les communautés noires et hispaniques, car un nombre écrasant d’Afro-Américains sont morts de la maladie COVID-19, selon des données préliminaires.

Des conditions similaires caractérisent d’autres métropoles avec de grandes populations noires qui ont des flambées de coronavirus, comme New York, Detroit, Milwaukee et la Nouvelle-Orléans.

Les résidents noirs de Chicago représentaient 52% des cas confirmés de nouveau coronavirus et 72% des décès dus à des complications liées à la maladie dans la ville, même s’ils ne représentent que 30% de la population de la ville, selon avec l’agence locale de santé publique.

Les experts de la santé publique de Chicago ont déclaré que cette tendance n’était pas une surprise pour quiconque connaissait les barrières séculaires aux soins de santé dans une ville géographiquement divisée: les résidents du sud et de l’ouest de la ville ont historiquement Ils ont moins accès au système de santé publique, ont des taux de pauvreté plus élevés et occupent des emplois qui les obligent à continuer de se présenter sur leur lieu de travail, tandis que d’autres peuvent travailler à domicile.

Les chiffres publiés lundi par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan ont montré que les Afro-Américains, qui représentent 14% de la population de l’État, représentaient 33% des cas confirmés de coronavirus dans l’État et 41% des décès. .

Cependant, le maire Lightfoot a déclaré que les disparités à Chicago “vous laissaient sans voix” et nécessitent une réponse immédiate de la ville, des militants et des prestataires de soins de santé.

Une nouvelle équipe de représentants de la ville et de la communauté se concentrera sur les contacts avec les résidents de plus de 50 ans et ceux qui sont considérés comme vulnérables au virus en raison de maladies préexistantes pour leur fournir des informations sur la prévention et les ressources pour ceux qui tombent malades.

Le système de transport en commun de la ville augmentera la surveillance de ses bus et ajoutera des véhicules aux lignes qui sont encore très utilisées, et les inspecteurs de la ville visiteront les supermarchés et les petits magasins pour mettre en œuvre des mesures de distanciation sociale, a déclaré le maire.

“Nous ne pouvons pas simplement attendre et laisser cette maladie faire des ravages dans nos communautés”, a déclaré Lightfoot. “Il y a des vies qui sont vraiment en danger.”

Le commissaire à la santé publique de la ville a également ordonné à tous les prestataires de services médicaux de collecter des informations sur la race et l’origine ethnique des patients infectés, afin de combler les lacunes existantes. Le chef du département, le médecin Allison Arwady, a déclaré qu’un quart des résultats des tests qui avaient été envoyés à son bureau jusqu’à présent ne contenaient pas ces informations.

