Les Hispaniques se rencontrent contre la Biélorussie et sont déjà en demi-finale du Championnat d’Europe | Sports pratiques

Dans un match où le seul objectif impérial était de ne pas perdre plus de quatre buts pour assurer la présence en demi-finale, les hispaniques Ils ont récolté une nouvelle victoire contre la Biélorussie dans un match où ils ont vu plus de détente que par le passé.

Et c’est normal devant tant de charges de partis et compte tenu de ce qui nous attend. L’Espagne sait qu’elle sera en demi-finale, mais elle devait être certifiée avant Biélorussie, une sélection inférieure, mais cela n’a pas facilité les choses. Avec les garçons de Jordi Ribera un peu plus détendus, ceux de l’est de L’Europe ils ont résisté jusqu’à la deuxième partie, quand l’Espagne a mis la terre entre (25-20).

L’Espagne, meilleure en deuxième partie

Là, ils ont baissé les bras des Bélarussiens, qui avaient résisté jusqu’à ce moment grâce à leur efficacité en attaque, dans un match où les défenses ont laissé jouer plus que d’habitude dans un tournoi de ces caractéristiques.

Oui avant Autriche et la République tchèque il a vu l’Espagne la plus solide et la plus rocheuse, cette fois, une version différente et moins agressive a été vue, laissant plus et bien informé pour jouer que, une fois le grand objectif atteint, le défi du match était d’éviter les blessures et de penser à la dernière ligne droite du tournoi, qui sera énorme.

Ainsi, le parti n’a pas été sur la bonne voie par les Hispaniques avant la seconde moitié. Il a grandi Gonzalo Pérez de Vargas -15 arrêts et MVP du jeu- dans le but, la défense s’est quelque peu améliorée et l’Espagne a continué d’attaquer avec des critères, avec Raúl Entrerríos menant, Jorge Maqueda l’envoi, les extrémités ont trouvé des espaces une après l’autre et Julen Aginagalde debout dans le pivot.

L’Espagne est partie dans les dernières minutes pour finir par gagner 28-37, ayant quelques minutes de tranquillité. Les Hispaniques ont su mûrir le jeu pour finir par s’imposer avec une certaine aisance dans le match le plus décontracté du championnat jusqu’à présent.

Grand match contre la Croatie

Et bien que les tâches soient déjà accomplies et l’équipe de Jordi Ribera déjà assuré une place en demi-finale, parmi les quatre meilleures sélections du championnat, ce mercredi (16h00) la première place du groupe sera jouée contre la Croatie, également classée pour les demi-finales qui auront lieu en Stockholm (Suède)

