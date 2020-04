Les hommes se lavent les mains moins souvent que les femmes, et c’est plus important que jamais

Chansons créatives pour freiner le coronavirus 1:46

(.) – Se laver les mains avec de l’eau chaude savonneuse pendant 20 secondes, rester à la maison et être à deux mètres des autres est la meilleure arme que nous avons contre le nouveau coronavirus qui a infecté plus de 800 000 personnes dans le monde. .

Cependant, il y a une grande différence, si elle n’est pas discutée, en ce qui concerne cette habitude essentielle d’hygiène personnelle: les femmes se lavent certainement mieux les mains que les hommes.

Des années d’enquêtes, d’observations et de recherches ont montré que les femmes sont plus susceptibles de se laver les mains, d’utiliser du savon et de se frotter plus longtemps que les hommes après avoir utilisé les toilettes. Cependant, il y a encore une proportion étonnamment élevée des deux sexes qui ne se lavent pas du tout les mains.

Les gens mentent à propos de se laver les mains

Les chercheurs ont dû trouver des moyens intelligents de collecter ces données, car la plupart des gens vous diront qu’ils pensent qu’il est important de se laver les mains après être allé aux toilettes. C’est même si ce n’est vraiment pas le cas.

Carl Borchgrevink, directeur de la School of Hospitality de l’Université d’État du Michigan à East Lansing, prend ce type de données d’enquête avec une pincée de sel.

“Si vous êtes dans une salle de bain dans un aéroport, par exemple, et quand vous sortez, quelqu’un [te pregunta]”Vous êtes-vous lavé les mains?” Qu’allez-vous dire? Oui, bien sûr “, a déclaré Borchgrevink.

Lorsque les chercheurs n’ont posé des questions que sur les habitudes de lavage des mains des gens, “nous avons constaté que les données que les personnes rapportaient semblaient trop élevées”, a-t-il déclaré.

Pour approfondir ce que les gens font vraiment après avoir utilisé la salle de bain, Borchgrevink a chargé 12 assistants de recherche de la Michigan State University de travailler subrepticement dans quatre salles de bains différentes sur et hors du campus pour enregistrer ce qu’ils ont réellement fait. 3 749 hommes et femmes. Les résultats de l’étude de 2013 ont choqué les chercheurs.

Peu de gens se lavent les mains correctement

Environ 15% des hommes ne se sont pas du tout lavés les mains, contre 7% des femmes. Lorsqu’ils se sont lavé les mains, seuls 50% des hommes ont utilisé du savon, contre 78% des femmes.

Dans l’ensemble, seulement 5% des personnes qui ont utilisé la salle de bain se sont lavé les mains assez longtemps pour tuer les germes qui peuvent provoquer des infections.

Une étude plus large publiée en 2009 qui utilisait des méthodes plus avancées dans un arrêt d’autoroute britannique très fréquenté était tout aussi, sinon plus, accablante.

En utilisant des appareils sans fil pour enregistrer combien de personnes sont entrées dans la salle de bain et ont utilisé des distributeurs de savon, les chercheurs ont pu collecter des données sur près de 200 000 déplacements dans la salle de bain sur une période de trois mois.

Ils ont constaté que seulement 31% des hommes et 65% des femmes se lavaient les mains avec du savon.

“C’est un grand écart: clairement deux fois plus de femmes que d’hommes se lavent les mains”, a déclaré Susan Michie, professeure de psychologie de la santé et directrice du Center for Behavioral Change du département de psychologie clinique, éducative et de santé du University College London.

“Un autre résultat intéressant a été que plus il y avait de personnes dans la salle de bain, plus elles étaient susceptibles de se laver les mains”, a ajouté Michie, qui est l’auteur de l’étude. “S’il n’y avait personne, les gens avaient tendance à s’échapper sans que personne ne s’en aperçoive.”

Il y a peu à suggérer que les hommes au Royaume-Uni et aux États-Unis soient l’exception au lavage des mains (ou son absence).

Une revue publiée sur le sujet en 2016 a examiné les recherches de dizaines de pays différents et a révélé que les femmes étaient 50% plus susceptibles que les hommes de pratiquer ou d’augmenter leur comportement protecteur, comme se laver les mains, porter des masques et nettoyer la surface. dans le contexte d’une épidémie comme la grippe.

Pourquoi y a-t-il un écart entre les sexes?

Beaucoup moins de recherches ont été effectuées sur les raisons pour lesquelles il existe un tel écart entre les sexes en ce qui concerne le lavage des mains. Michie a expliqué que c’était probablement un comportement socialement programmé, pas génétique.

“Les femmes se concentrent davantage sur les soins que les hommes: garde d’enfants, soins à domicile, soins personnels”, a-t-elle ajouté.

De même, Borchgrevink a indiqué que, bien que son étude n’ait pas cherché à savoir pourquoi les hommes ne se lavaient pas autant les mains que les femmes, il a suggéré que cela pourrait être dû au fait que les hommes étaient trop masculins pour craindre les germes.

“Nous avons parlé à certains (des hommes) et leur avons demandé: ‘Pourquoi ne vous êtes-vous pas lavé les mains?'”, A déclaré Borchgrevink. “Et ils nous ont regardés avec indignation et ont dit: ‘Je suis propre, je n’ai pas besoin de me laver les mains.’ Ils avaient un sentiment d’invincibilité. “

Nancy Tomes, professeur d’histoire à l’Université de Stony Brook et auteur de “L’évangile des germes: les hommes, les femmes et le microbe dans la vie américaine”, dit que l’écart entre les sexes dans le lavage des mains a une longue histoire qui remonte à lorsque la théorie des germes de la maladie a pris conscience du public à l’époque victorienne: certaines maladies ont été causées par des micro-organismes qui ont envahi le corps au lieu du mauvais air ou des miasmes.

“Cela a changé la définition de la propreté”, a-t-elle dit, et en particulier les femmes ont appris que la santé de leur famille dépendait du plus haut niveau d’hygiène.

Bien sûr, il y avait des définitions de ce qui était propre et impur avant l’apparition de la théorie des germes, mais cela injectait un niveau de spécificité et augmentait également les enjeux. Si vous avez fait une erreur dans votre nettoyage, vous pourriez mourir, votre famille pourrait mourir.

“Et ce message” faites une erreur et votre enfant va mourir “résonne comme un mégaphone dans la vie des mères (même aujourd’hui)”, a déclaré Tomes.

Motiver les hommes à se laver les mains

Les recherches de Michie à l’arrêt d’autoroute du Royaume-Uni ont examiné quels types de messages de santé publique amélioreraient les taux de lavage des mains en utilisant un panneau qui brille avec différents messages lorsque les gens entrent dans le salle de bain.

Bien que les résultats ne soient pas concluants, l’étude a suggéré que les hommes et les femmes ont répondu à différents types de messages liés au lavage des mains. Les messages qui ont déclenché le dégoût («Enlevez-le ou mangez-le plus tard») ont résonné chez les hommes, tandis que les femmes étaient plus motivées à se laver avec des messages qui activaient les connaissances, comme «l’eau ne tue pas les germes, le savon le fait».

Michie a indiqué qu’elle n’était au courant d’aucune campagne de santé publique qui aurait concentré ses efforts sur les hommes à la lumière de ses échecs de lavage des mains, mais a noté que c’était le moment idéal pour essayer.

«C’est une excellente idée de cibler les hommes. Cela pourrait être vraiment utile. Si les femmes savaient que les hommes ne le faisaient pas, elles les contacteraient. »

