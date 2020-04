Les hôpitaux privés fourniront plus de 3 000 lits au stade critique de la pandémie: AMLO

Le président a annoncé qu’il aimerait commencer la levée de la quarantaine le 10 mai, mais que les médecins et les spécialistes décideront de cela.

Au cours de la phase la plus critique de la pandémie de coronavirus, les hôpitaux privés du pays 3 300 lits seront transférés au système de santé publique, dont 500 pour les soins intensifs, a annoncé le Président Andrés Manuel López Obrador.

Dans une vidéo diffusée ce dimanche, le président a indiqué que le hôpitaux privés au Mexique ont une capacité totale de 6 300 lits dans le pays et que le gouvernement a atteint un accord avec les propriétaires afin qu’ils offrent un service d’un mois au secteur public.

“Ils vont les livrer au système public par le biais d’un contrat afin que pendant un mois, nous puissions disposer de ces 3 300 lits, afin que le secteur de la santé publique ne soit pas saturé quand on considère que l’épidémie va augmenter et que nous aurons plus de patients hospitalisés, et nous devrons également prendre en charge plus de patients en soins intensifs “, a-t-il déclaré.

“Cet accord nous permet de traiter tous les patients atteints de coronavirus et de ne pas saturer les zones de soins intensifs”, a-t-il ajouté.

López Obrador a affirmé que l’accord avec les hôpitaux privés est “solidaire”.

«J’ai parlé avec les responsables des deux associations d’hôpitaux privés du pays, ils se sont comportés en premier, ce n’est pas un accord à but lucratif. C’est un accord de solidarité de leur part, ils nous feront payer le minimum, il n’y aura pas de profit, il n’y aura pas de profit“, un point.

Le président a indiqué que certains des hôpitaux qui participeront à cet accord sont ABC, Hospital Los Angeles, Star Médica, Médica Sur, Grupo Torre Médica, Hospital San Javier et Dalinde.

«Avec cela, nous pouvons être plus calmes, plus confiants. Cependant, la chose la plus importante de toutes, nous l’avons dit depuis le début, n’est pas les hôpitaux; Ce n’est pas guéri dans les hôpitaux, nous ne voulons pas que les hôpitaux soient remplis de personnes infectées par le coronavirus. Ce que nous voulons, c’est empêcher, comme nous le faisons, le comportement exemplaire du peuple mexicain, car il n’y a pas de mobilité, il n’y a personne dans la rue “, a-t-il dit.

“Cela nous aide beaucoup pour qu’il n’y ait pas de transmission du virus exponentiel qui nous surprenne et nous laisse sans possibilité de soigner les malades, notamment en réanimation.”

AMLO veut mettre en quarantaine le 10 mai

Le président a annoncé que cette semaine, probablement jeudi, les médecins et les spécialistes qui mènent la stratégie de lutte contre les coronavirus dans le pays auront déjà un projection définitive, le plus attaché à la réalité, de quand sera la période la plus critique de la pandémie au Mexique.

«C’est durant cette période que l’ensemble des installations médicales seront utilisées. Nous calculons que ce sera un mois, mais les spécialistes ont à dire. Ils vont nous dire de quand à quand », a-t-il précisé.

En même temps, il a indiqué quand il souhaitait commencer la suppression de la quarantaine.

“Je souhaite lever ou commencer la suppression de la quarantaine et commencer progressivement, bien sûr soigneusement, avec toutes les recommandations, commencer 10 mai, J’aimerais beaucoup. Là, nous avons déjà soulevé la situation d’urgence, en prenant soin de nous-mêmes, car j’espère que d’ici là nous sortirons, mais je ne suis pas un spécialiste, ce seront les médecins et les scientifiques “, a-t-il conclu.

