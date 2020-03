Les housses en tissu sont sûres et peuvent être réutilisées? Voici ce que dit un épidémiologiste

Avant de confirmer la présence du coronavirus au Nicaragua, José Hernández était un marchand ambulant du marché de gros qui offrait du poison, mais lors de l’enregistrement premier cas de contagion et observe un désespoir collectif Pour acheter des produits de première nécessité, il a pensé à vendre des masques en tissu.

Il a donc proposé à sa femme de démarrer une machine de cuisson qu’ils ont chez eux. L’idée était d’acheter du tissu dans la cour, de faire les découpes, de mettre de l’élastique aux extrémités puis de mettre les masques dans un sac transparent. «J’ai commencé à les vendre vendredi et Dieu merci, cela s’est bien passé pour nous. Bien sûr, vous devez vous déplacer, prendre un bain de soleil, mais les gens l’achètent pour vous », reconnaît-il en s’arrêtant à la vente, au milieu de la vente en gros, pour répondre aux questions de LA PRENSA.

Chaque masque facial est vendu en 20 cordobas et est acheté par des personnes de tous âges. «Je ne peux pas vous dire que la majorité sont des messieurs ou des femmes. Ils sont tous soucieux de leur santé et c’est pourquoi ils l’achètent tous », dit-il, et on comprend à peine pourquoi il porte un masque et fait partie du bruit du marché.

Cette alternative est apparue chez plusieurs vendeurs lorsque ce produit est rare dans plusieurs pharmacies, car des milliers de familles ont désespérément cherché à acheter pour garder des réserves à la maison, mais d’un point de vue médical, le masque en tissu est-il recommandé et viable?

Le médecin épidémiologiste Rafael Amador précise d’abord que le masque n’immunise pas les gens à contracter le virus. Il le mentionne car il a vu qu’une partie de la population quitte la maison et estime qu’en marchant, on ne risque pas de contagion. Autrement dit, cela donne un faux sentiment de protection. Les gens doivent chercher comment ne pas monter et descendre. Si vous n’avez pas quelque chose d’important à faire hors de chez vous, vous devez y rester “, recommande-t-il.

L’épidémiologiste Dr Rafael Amador précise que le confinement à domicile est essentiel pour éviter une courbe ascendante des cas de coronavirus, car un masque facial n’immunise pas la personne dans la rue. LAPRENSA / J.FLORES

Rappelez-vous également que l’utilisation du masque est recommandée pour la personne malade, afin qu’elle n’infecte pas les autres. Or, puisque l’existence du virus dans le pays a déjà été acceptée et que sa diffusion est indéniable; Si, par nécessité, vous vous trouvez dans un endroit avec une ventilation faible ou mauvaise ou dans la climatisation, comme des bureaux et que vous ne pouvez pas maintenir une distance d’au moins 1,5 mètre des autres, son utilisation pourrait être suggérée. Ce sont des situations très particulières.

Maintenant, en ce qui concerne le masque en tissu, Amador conclut que s’il est utilisé, ce n’est qu’une fois. “Les masques jouent un rôle temporaire, deux heures, car les virus collent au tissu et peu à peu ils entrent en contact, grâce à l’humidité qui s’accumule sur le même tissu, on court le risque d’absorber le virus du même masque. C’est un risque si vous l’utilisez plus de deux heures “, insiste-t-il.

De plus, lorsque vous le retirez du visage, ne touchez pas le tissu, mais les extrémités qui retiennent le masque et jetez-le immédiatement dans un endroit où personne n’entre en contact avec lui. “Attention, ils le jetteront dans la rue, car nous avons la terrible habitude de jeter les sacs en plastique, les canettes et autres objets. Des ordures à sa place », conclut-il.