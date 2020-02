Les hypebeasts suprêmes aiment tellement l’entreprise qu’ils paient beaucoup pour des Oreos de marque Supreme – .

Je me souviens du bon vieux temps, à l’époque où j’étais enfant et il y avait un grand total d’une saveur de biscuits Oreo à déguster. Le glaçage blanc classique était pris en sandwich entre deux biscuits au chocolat. C’était une formule simple mais brillante qui a transformé Oreo en une centrale de collations – et qui semble carrément pittoresque aujourd’hui, lorsque vous vous promenez dans les allées des épiceries et passez devant une demi-douzaine de saveurs différentes de la marque de biscuits bien-aimée, selon l’endroit où vous êtes achats. Vous pourriez tout voir, des Oreos aromatisés aux gâteaux d’anniversaire aux Oreo Thins au chocolat; Oreos au beurre d’arachide; Oreos de velours rouge; Gâteau aux carottes Oreos; et bien plus de variations de saveurs, de tailles et de garnitures.

Voici un nouveau que je n’ai pas vu venir, un Oreo qui fait la déclaration de mode ultime.

Plus tôt cette semaine, la marque de streetwear Supreme a inclus un cookie Oreo rouge vif estampillé de son logo dans la dernière «goutte» de la marque, des gouttes faisant référence à la dernière collection d’accessoires, de vêtements et de collabos que Supreme taquine pour faire vibrer les fans avant qu’ils aller en vente. Très rapidement, les Oreos à 8 $ qui devaient commencer à être mis en vente aujourd’hui dans les magasins Supreme de New York, LA et San Francisco (avant une vente en ligne la semaine prochaine) ont commencé à apparaître sur eBay, où les fans de Supreme ont fait une offre jusqu’à quelques milliers de dollars ou plus.

Voici l’un des exemples les plus extrêmes. Au moment de la rédaction de cet article jeudi après-midi, cette annonce eBay spécifique pour «1 paquet de 3 ** Rare ** Supreme OREO Red Cookies NEW SEALED, Made in NJ» a recueilli 54 offres et a une offre actuelle de 10 600 $, ce qui ne doute être encore plus élevé au moment où vous lisez ceci.

Autre témoignage de la frénésie des fans ici, le tweet d’Oreo de mardi annonçant la collaboration a actuellement été «aimé» plus de 108 000 fois sur Twitter:

Les Oreos étaient certainement une vedette de la collection Printemps / Été 2020 de Supreme qui comprend des collaborations avec des marques comme Nike et Fujifilm, en plus d’Oreo, et propose également des vêtements comme des vestes à capuche, des cardigans, des T-shirts et des boxers Hanes. Les fans de Supreme ont consacré une grande partie de leur enthousiasme aux articles de la goutte comme les baskets Supreme x Nike Air Force 1 Low qui sont disponibles en blanc et noir, ainsi que les lacets avec logo Supreme (sans parler des Oreos).

La collection sera disponible sur le site Web Supreme à partir du jeudi 27 février. La collection printemps / été 2020 est disponible à l’achat en magasin à partir d’aujourd’hui dans les magasins Supreme suivants:

New York suprême, 190 Bowery

Supreme Brooklyn, 152 Grand Street

Supreme Los Angeles, 439 North Fairfax Road

Supreme San Francisco, 1015 Market Street

Londres suprême, 2-3 Peter Street

Supreme Paris, 20 Rue Barbette

