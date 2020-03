Les immatriculations de voitures particulières et de VUS chutent de 6% en février et enchaînent de deux mois | Économie

Les immatriculations de voitures particulières et de VUS neuves ont baissé de 6% en février par rapport au même mois de 2019, pour atteindre 94 620, et ont enchaîné deux mois consécutifs pondérés par la baisse des ventes aux particuliers (11%) et aux entreprises ( 2%)

Dans le cumul depuis janvier, les immatriculations ont baissé de 6,8%, à 181 063, selon les données des associations Anfac (fabricants), Faconauto (concessionnaires) et Ganvam (vendeurs), qui révèlent que les ventes aux consommateurs sont en baisse depuis Septembre 2018 (sauf en septembre 2019) et que les ventes aux entreprises ont diminué en février pour la première fois depuis août.